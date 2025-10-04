«Έσερναν την Γκρέτα Τούνμπεργκ από τα μαλλιά»: Σοκάρει καταγγελία για κακοποίηση από Ισραηλινούς

Μία σοκαριστική καταγγελία έρχεται στη δημοσιότητα, καθώς Τούρκος ακτιβιστής περιέγραψε κακοποίηση εναντίον της ακτιβίστριας για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ (Greta Thunberg), κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής στον στολίσκο Global Sumud.



«Έσυραν τη Γκρέτα από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Της έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, ως προειδοποίηση για τους άλλους» κατήγγειλε ο Τούρκος ακτιβιστής Ερσίν Τσελίκ στο πρακτορείο Anadolu.



Ένα αεροπλάνο που μετέφερε 137 ακτιβιστές από τον στολίσκο, συμπεριλαμβανομένων 36 Τούρκων πολιτών, προσγειώθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα έγινε δεκτή από οικογένειες, δημοσιογράφους και υποστηρικτές μετά τη δοκιμασία τους.



