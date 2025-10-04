Μενού

«Έσερναν την Γκρέτα Τούνμπεργκ από τα μαλλιά»: Σοκάρει καταγγελία για κακοποίηση από Ισραηλινούς

Καταγγελία για σκληρή κακοποίηση της Γκρέτα Τούνμπεγκ από ισραηλινές αρχές.

Reader symbol
Newsroom
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ (Greta Thunberg)
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ (Greta Thunberg) | AP
  • Α-
  • Α+

Μία σοκαριστική καταγγελία έρχεται στη δημοσιότητα, καθώς Τούρκος ακτιβιστής περιέγραψε κακοποίηση εναντίον της ακτιβίστριας για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ (Greta Thunberg), κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής στον στολίσκο Global Sumud

«Έσυραν τη Γκρέτα από τα μαλλιά μπροστά στα μάτια μας, τη χτύπησαν και την ανάγκασαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία. Της έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν, ως προειδοποίηση για τους άλλους» κατήγγειλε ο Τούρκος ακτιβιστής Ερσίν Τσελίκ στο πρακτορείο Anadolu

Ένα αεροπλάνο που μετέφερε 137 ακτιβιστές από τον στολίσκο, συμπεριλαμβανομένων 36 Τούρκων πολιτών, προσγειώθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Η ομάδα έγινε δεκτή από οικογένειες, δημοσιογράφους και υποστηρικτές μετά τη δοκιμασία τους. 


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ