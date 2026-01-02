Εθνικό πένθος στην Ελβετία για το Κραν Μοντανά: Στη δημοσιότητα η ταυτότητα του πρώτου νεκρού

Εν μέσω του πενθήμερου εθνικού πένθους που κυρήχθηκε στην Ελβετία για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, οι σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες το επόμενο διάστημα, αναφέρει η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την εισαγγελία και την αστυνομία, ο αριθμός των νεκρών εκτιμάται περίπου στους 40 ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100. Οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν τελικό απολογισμό, καθώς η διαδικασία ταυτοποίησης παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ, προς το παρόν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας αποκλείεται. Παρότι αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για έκρηξη που προκάλεσε την πυρκαγιά, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα της φωτιάς και όχι η αιτία της.

#ALERTE_INFO | #Suisse : Au moins 40 personnes ont trouvé la mort lors d’un incendie survenu dans un bar à #Crans_Montana, alors qu’elles célébraient le Nouvel An, selon les autorités locales.



Des images et vidéos diffusées dans les heures suivant la tragédie montrent le… pic.twitter.com/iG2qlEJ9FF — Le Monde en 24h (@c_lemondeen24h) January 1, 2026

Κραν Μοντανά: Γρίφος η αιτία της έκρηξης

Το ακριβές αίτιο της πολύνεκρης τραγωδίας παραμένει υπό διερεύνηση, με τις αρχές να τονίζουν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Διαβάστε ακόμα: Ουκρανία: «Αγχόνη» για το Κίεβο η γραμμή του μετώπου - Κερδίζουν συνεχώς έδαφος οι Ρώσοι

Ωστόσο, μαρτυρίες κάνουν λόγο για πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου, τα οποία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται σερβιτόρα να κινείται στον χώρο κρατώντας μπουκάλι σαμπάνιας με μία φλόγα στο επάνω μέρος του. Παράλληλα, δεν αποκλείεται και κάποιο τεχνικό πρόβλημα, όπως βραχυκύκλωμα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ερωτήματα γύρω από τα μέτρα ασφαλείας του καταστήματος. Σύμφωνα με μαρτυρίες θαμώνων, οι έξοδοι κινδύνου ήταν εξαιρετικά περιορισμένες, ενώ η μοναδική σκάλα που οδηγούσε από τον υπόγειο χώρο προς τα έξω ήταν πολύ στενή.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Κραν Μοντανά: Μακάβρια «πρόκληση» η ταυτοποίηση

Σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις, περίπου 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100. Πολλές σοροί είναι απανθρακωμένες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα χρονοβόρα τη διαδικασία ταυτοποίησης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες και θα βασιστεί σε γενετικό υλικό.

Διαβάστε ακόμα: Γαλλία: 2026 με «βάπτισμα πυρός» - Πάνω από 1.000 πυρπολήσεις οχημάτων

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει άγνωστος, καθώς δεν υπήρχε λίστα παρευρισκομένων και το μπαρ είχε χωρητικότητα έως και 300 άτομα.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα και για την Ιταλία, καθώς σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, 12 Ιταλοί νοσηλεύονται, ενώ 16 αγνοούνται. Τρεις βαριά τραυματίες αναμένεται να μεταφερθούν στο εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων του Μιλάνου, το οποίο τέθηκε σε ετοιμότητα κατόπιν εντολής του ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα ονοματίστηκε το πρώτο θύμα της πυρκαγιάς, ο νεαρός Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο στον κόσμο του επαγγελματικού γκολφ.

🌟 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘁𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗮𝗸𝗲𝘀 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗲! 🌍



We’re thrilled to welcome four rising stars to the 𝗕𝗼𝘆𝘀 𝟭𝟲& 𝗨𝗻𝗱𝗲𝗿field at the 𝟮𝟵𝘁𝗵 𝗙𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹this November in the UAE… pic.twitter.com/VutSuv2NmH — Faldo Series (@FaldoSeries) October 28, 2025

Στην περιοχή επιχειρούν ιταλικό ελικόπτερο διάσωσης και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ σε συνεχή επικοινωνία βρίσκονται οι Ιταλοί διπλωμάτες με τις ελβετικές αρχές.

Συλλυπητήρια μηνύματα απέστειλαν η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, την ώρα που συγγενείς αγνοουμένων ζουν δραματικές στιγμές αγωνίας.