Έτοιμο για πόλεμο διαρκείας δηλώνει το Ιράν - «Να τελειώσουμε τη δουλειά» επαναλαμβάνει ο Τραμπ

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον «κοντά στην ήττα», οι Αρχές του Ιράν διεμήνυσαν χθες (11/03) ότι είναι έτοιμες για πόλεμο διαρκείας, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί πλέον τον εφοδιασμό με πετρέλαιο της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς η κίνηση έχει παραλύσει στο στενό του Ορμούζ.

Μπροστά στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου -το Brent Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι (+9,3%) περί τις 05:00 ώρα Ελλάδας, ενώ το WTI βρισκόταν σχεδόν στα 95 (+8,8%)- ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει στρατηγικά αποθέματα.

«Θα το κάνουμε και μετά θα πάμε να γεμίσουμε» τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων, διαβεβαίωσε, προεξοφλώντας υποχώρηση των τιμών στις αντλίες των πρατηρίων. Ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησής του Κρις Ράιτ ανακοίνωσε νωρίτερα την αποδέσμευση 172 εκατομμυρίων βαρελιών «από την επόμενη εβδομάδα» προοδευτικά.

Νωρίτερα χθες οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών -ρεκόρ- από τα στρατηγικά τους αποθέματα για να αμβλυνθούν οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αγορές όμως δεν μοιάζουν και τόσο καθησυχασμένες.

Το Ιράν «βρίσκεται κοντά στην ήττα», είπε χθες βράδυ ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, στο τέλος άλλης μιας μέρας που έδωσε αντιφατικές ενδείξεις για τις προθέσεις του, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Πρώτα επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», έκρινε πως δεν έχει απομείνει «σχεδόν τίποτα» να βομβαρδίσει ο στρατός του στο Ιράν, ότι η στρατιωτική «εξόρμηση» των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία είναι «πολύ μπροστά» από το χρονοδιάγραμμα, όποιο κι αν είναι.

Κατόπιν είπε, σε εμφάνισή του σε συγκέντρωση στο Κεντάκι: «Δεν θέλουμε να φύγουμε προτού να έχει έρθει ώρα, έτσι δεν είναι; Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά, όχι;», χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιοι ακριβώς ήταν οι στόχοι -«η δουλειά»- στους οποίους αναφερόταν.

Την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, το κόστος για την Ουάσιγκτον ξεπέρασε τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε χθες η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη πηγές της στο Κογκρέσο.

Το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει ορίσει «κανέναν χρονικό περιορισμό», τόνιζε χθες πως έχει «ευρεία γκάμα στόχων» στο Ιράν.

Στην άλλη πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν πως είναι έτοιμοι για μακρά εκστρατεία ώστε η Ουάσιγκτον να αναγκαστεί να κάνει πίσω εξαιτίας του σφυροκοπήματος δυτικών συμφερόντων.

Ο Αλί Φανταβί, αξιωματικός των Φρουρών, επέσεισε την απειλή «πολέμου φθοράς» και της «καταστροφής ολόκληρης της αμερικανικής οικονομίας» αν όχι «της παγκόσμιας οικονομίας».

Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ έχουν πλήξει 13 φορές ιρανικές ενεργειακές υποδομές, ενώ οι ιρανικές έχουν στοχοποιήσει 25 φορές αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα λιμάνια μπορεί να γίνουν στόχος. Ο αμερικανικός στρατός προειδοποίησε χθες τους ιρανούς πολίτες να απομακρυνθούν από αυτά στην περιοχή του στενού του Ορμούζ, καθώς κατ’ αυτόν αφού «χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς» δεν έχουν πλέον «καθεστώς προστασίας».

Ο ιρανικός στρατός αντέτεινε πως σε περίπτωση επιθέσεων εναντίον λιμένων της χώρας, «όλα τα λιμάνια και οι αποβάθρες στην περιοχή θα μετατραπούν σε θεμιτούς στόχους» της Τεχεράνης.

Με αυτό το φόντο σημειώθηκε σήμερα επίθεση εναντίον δυο δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά της Βασόρας, στο νότιο Ιράκ, που δεν είναι σαφές ακόμη από ποιον ή πώς έγινε. Οι ιρακινές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον έναν ναυτικό νεκρό --η εθνικότητά του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη-- και έρευνες σε εξέλιξη για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».

Η ιρακινή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζεται πλοίο στα ανοικτά φλεγόμενο, με πυκνό καπνό να αναδίδεται.

Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο, λέγοντας πως βάζει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν. Σφοδροί βομβαρδισμοί έγιναν χθες στο νότιο τομέα της Βηρυτού, μετέδωσαν ανταποκριτές του AFP.

Οι λιβανικές αρχές, που κάνουν λόγο για πάνω από 800.000 εσωτερικά εκτοπισμένους, ανακοίνωσαν σήμερα (12/03) το πρωί ότι ακόμη επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέο κύμα επιδρομών «ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη, αφού το Ιράν γνωστοποίησε ότι διεξήγαγε επιχείρηση «από κοινού» με τη Χεζμπολά εναντίον περίπου πενήντα στόχων στο ισραηλινό έδαφος για κάπου «πέντε ώρες» χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως εκτόξευσε πυραύλους εναντίον βάσης της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε μέσω X έκκληση στο Ισραήλ να απέχει από «χερσαία επίθεση» στον Λίβανο.