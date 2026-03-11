Καθοριστικό ρόλο στην κρίση στη Μέση Ανατολή παίζουν τα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να απειλεί τα πλοία που διέρχονται, και όλο και πιο δύσκολη γίνεται η διασφάλιση του αργού πετρελαίου. Οι μεγάλες οικονομίες ανησυχούν καθώς το 30% του παγκόσμιου πετρελαίου διέρχεται από το σημείο.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν κατατάσσεται στην όγδοη θέση πετρελαιοπαραγωγών χωρών, σε ολόκληρο τον κόσμο συνεισφέροντας στο 4,5% της παγκόσμιας παραγωγής και παράγοντας 3.500 βαρέλια την ημέρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μάλιστα, είναι τρίτη χώρα στον κόσμο σε αποθέματα πετρελαίου, έχοντας 208 δισ. βαρέλια.

Πώς διακινείται το πετρέλαιο που παράγεται στο Ιράν

Το Ιράν έχει ενεργοποιήσει τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Jask (Jask Oil Terminal - JOT), που βρίσκεται στην ακτή του Κόλπου του Ομάν στο νοτιοανατολικό σημείο της χώρας και είναι ένα στρατηγικής σημασίας έργο που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Το πετρέλαιο ουσιαστικά, μεταφέρεται από τα διυλιστήρια μέσω ενός πετρελαιαγωγού μήκους 1.100 χιλιομέτρων. Τα δεξαμενόπλοια φορτώνονται και «ταξιδεύουν» προς την Ανατολή.

Παράλληλα, 1% του Ιρανικού Πετρελαίου παράγεται στο Νησάκι Χαρνγκ, στο οποίο έχουν ακυρώσει τα συστήματα γεωεντοπισμού. Στη συνέχεια, το πετρέλαιο «φεύγει» για τις αγορές.

Στενά του Ορμούζ: Έκτακτη τηλεδιάσκεψη της G7 για το πετρέλαιο προτείνει ο Μακρόν

Η Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ αποτέλεσαν τη σημερινή ατζέντα της τηλεδιάσκεψης της G7.

Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, πήρε τον λόγο και ζήτησε επιτακτικά από όλες τις άλλες χώρες να αποφύγουν οποιουσδήποτε περιορισμούς στις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου για να μην αποστασιοποιηθούν περαιτέρω οι αγορές.

Κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ και τις άλλες δυνάμεις της G7 να συντονιστούν ώστε να διασφαλιστεί ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας θα αποκατασταθεί στο Στενό του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατόν».

Τουλάχιστον δέκα νάρκες στα Στενά του Ορμούζ σύμφωνα με τo Reuters

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Reuters, φέρεται το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 10 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, κίνηση που είναι πιθανό να περιπλέξει την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι εξαγωγές πετρελαίου και LNG μέσω αυτού του στρατηγικού σημείου κατά μήκος των ιρανικών ακτών έχουν στην πράξη ανασταλεί εξαιτίας του πολέμου που ξεκίνησαν πριν από 12 ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν, συμβάλλοντας στην εκτίναξη των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας.