Eurostar: Αποκαταστάθηκε η βλάβη στα τρένα - Προειδοποίηση για νέες ακυρώσεις και καθυστερήσεις

Σε λειτουργία τίθενται ξανά οι υπηρεσίες μέσω της Μάγχης ανακοίνωσε η Eurostar, ωστόσο προειδοποίησε για επιπλέον καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής σε δρομολόγια, μετά το πρόβλημα στην παροχή ηλεκτροδότησης που παρουσιάστηκε στη σήραγγα, λόγω της οποίας ακυρώθηκαν δρομολόγια τρένων για το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής ημέρας.

Η διακοπή, που προκλήθηκε από βλάβη στην εναέρια παροχή ρεύματος του συστήματος, είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες στο Λονδίνο, το Παρίσι, τις Βρυξέλλες και το Άμστερνταμ να ταλαιπωρηθούν και να αναστείλουν τα σχέδια τους σε μια από τις πιο πολυσύχναστες εβδομάδες ταξιδιών του έτους.

Η ανακοίνωση από τον ιστότοπο της εταιρείας διαχείρισης τρένων υψηλής ταχύτητας Eurostar αναφέρει: «Οι υπηρεσίες ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα έπειτα από ένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης χθες και ορισμένα περαιτέρω προβλήματα με τις σιδηροδρομικές υποδομές κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε όλες τις υπηρεσίες μας σήμερα, ωστόσο λόγω αλυσιδωτών επιπτώσεων ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής», τόνισε η εταιρεία.