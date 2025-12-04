Eurovision 2026: Σήμερα η απόφαση της EBU για το αν θα συμμετάσχει ή όχι το Ισραήλ

Κρίσιμη απόφαση θα κληθούν να λάβουν διοργανωτές και συμμετέχουσες χώρες της Eurovision 2026, καθώς σήμερα Πέμπτη (4/12) πρόκειται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση κατά την οποία θα αποφασιστεί αν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό η χώρα του Ισραήλ.

Η γενική συνέλευση της ΕBU θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη, όπου θα λάβει χώρα φέτος ο μουσικός διαγωνισμός, με αφορμή τις αντιδράσεις πολλών χωρών που διαμαρτυρήθηκαν για την συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα αλλά και των κατηγοριών για ψεύτικες ψήφους.

Χώρες όπως, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σλοβενία έχουν προειδοποιήσει ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό για τους ίδιους λόγους σε αντίθεση με την Γερμανία που δήλωσε ότι θα αποχωρήσει αν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Η τραγουδίστρια Yuval Raphael που εκπροσώπησε το Ισραήλ στον περσινό διαγωνισμό, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, δίχασε το κοινό ενώ φούντωσε τις υποψίες για πιθανή κυβερνητική προώθηση.

Στον απόηχο του περιστατικού, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) αποφάσισε να αυστηροποιήσει τους κανόνες ψηφοφορίας, περιορίζοντας τον αριθμό ψήφων ανά άτομο και λαμβάνοντας μέτρα κατά δόλιας ή συντονισμένης ψηφοφορίας.

Χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ, η EBU δήλωσε ότι θα «αποθαρρύνει δυσανάλογες διαφημιστικές εκστρατείες», ιδίως εάν αυτές «αναλαμβάνονται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κυβερνητικών φορέων».

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι φανς θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο 10 φορές ο καθένας αντί για 20 και ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε να είναι πιο εύκολο να εντοπιστεί η «δόλια ή συντονισμένη ψηφοφορική δραστηριότητα».

«Ελπίζουμε ακράδαντα ότι το πακέτο μέτρων θα διαβεβαιώσει τα μέλη ότι έχουμε λάβει ισχυρά μέτρα για την προστασία της ουδετερότητας και της αμεροληψίας του Διαγωνισμού Τραγουδιού», δήλωσε η EBU.

Η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Νοέμβριο αλλά ακυρώθηκε μετά την λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 10 Οκτωβρίου.