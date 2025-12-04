Μενού

Eurovision 2026: Σήμερα η απόφαση της EBU για το αν θα συμμετάσχει ή όχι το Ισραήλ

Σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να παρθεί η απόφαση από την EBU σχετικά με το αν θα συμμετάσχει ή όχι το Ισραήλ στην φετινή Eurovision.

Reader symbol
Newsroom
Υuval Raphael
Υuval Raphael | Getty Images
  • Α-
  • Α+

Κρίσιμη απόφαση θα κληθούν να λάβουν διοργανωτές και συμμετέχουσες χώρες της Eurovision 2026, καθώς σήμερα Πέμπτη (4/12) πρόκειται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση κατά την οποία θα αποφασιστεί αν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό η χώρα του Ισραήλ.

Η γενική συνέλευση της ΕBU θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη, όπου θα λάβει χώρα φέτος ο μουσικός διαγωνισμός, με αφορμή τις αντιδράσεις πολλών χωρών που διαμαρτυρήθηκαν για την συμμετοχή του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα αλλά και των κατηγοριών για ψεύτικες ψήφους.

Χώρες όπως, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ολλανδία και η Σλοβενία έχουν προειδοποιήσει ότι θα μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό για τους ίδιους λόγους σε αντίθεση με την Γερμανία που δήλωσε ότι θα αποχωρήσει αν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Η τραγουδίστρια Yuval Raphael που εκπροσώπησε το Ισραήλ στον περσινό διαγωνισμό, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, δίχασε το κοινό ενώ φούντωσε τις υποψίες για πιθανή κυβερνητική προώθηση.

Στον απόηχο του περιστατικού, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) αποφάσισε να αυστηροποιήσει τους κανόνες ψηφοφορίας, περιορίζοντας τον αριθμό ψήφων ανά άτομο και λαμβάνοντας μέτρα κατά δόλιας ή συντονισμένης ψηφοφορίας.

Χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ, η EBU δήλωσε ότι θα «αποθαρρύνει δυσανάλογες διαφημιστικές εκστρατείες», ιδίως εάν αυτές «αναλαμβάνονται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κυβερνητικών φορέων».

Ανακοίνωσε επίσης ότι οι φανς θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο 10 φορές ο καθένας αντί για 20 και ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε να είναι πιο εύκολο να εντοπιστεί η «δόλια ή συντονισμένη ψηφοφορική δραστηριότητα».

«Ελπίζουμε ακράδαντα ότι το πακέτο μέτρων θα διαβεβαιώσει τα μέλη ότι έχουμε λάβει ισχυρά μέτρα για την προστασία της ουδετερότητας και της αμεροληψίας του Διαγωνισμού Τραγουδιού», δήλωσε η EBU.

Η ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί τον Νοέμβριο αλλά ακυρώθηκε μετά την λήξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 10 Οκτωβρίου.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ