Έξαλλος με το VAR, η γυναίκα του το πήρε προσωπικά: Καβγάς στη Νάπολη καταλήγει σε μαχαίρωμα

Καβγάς για απόφαση VAR στη Νάπολη κατέληξε σε τραυματισμό 40χρονου από τη σύζυγό του, που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Αστυνομία στην Ιταλία | Shutterstock
Ένας 40χρονος άνδρας τραυματίστηκε από την σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην Νάπολη, έπειτα από έντονη λογομαχία που ξέσπασε ενώ παρακολουθούσαν τον αγώνα Νάπολι-Αταλάντα για τη Serie A. 

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα L’Unione Sarda, ο άνδρας αντέδρασε έντονα μετά την ήττα της ομάδας του και ειδικά μετά από μια αμφιλεγόμενη απόφαση του VAR, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Η 35χρονη σύζυγός του θεώρησε ότι τα λογια του είχαν αποδέκτη εκείνη, με αποτέλεσμα να επέλθει ρήξη.

Η γυναίκα φέρεται αρχικά να πέταξ εένα ψαλίδι, χωρίς να τον χτυπήσει και στην συνέχεια να άρπαξε κουζινομάχαιρο, τραυματίζοντάς τον. 

Ο άνδρας κάλεσε την αστυνομία , ενώ η σύζυγοε φέρεται να πέταξε και άλλα μαχαίρια, ένα από αυτά καρφώθηκε στον τοίχο. Η γυναίκα συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας. 

