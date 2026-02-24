Έξαλλος με το VAR, η γυναίκα του το πήρε προσωπικά: Καβγάς στη Νάπολη καταλήγει σε μαχαίρωμα

Ένας 40χρονος άνδρας τραυματίστηκε από την σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην Νάπολη, έπειτα από έντονη λογομαχία που ξέσπασε ενώ παρακολουθούσαν τον αγώνα Νάπολι-Αταλάντα για τη Serie A.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα L’Unione Sarda, ο άνδρας αντέδρασε έντονα μετά την ήττα της ομάδας του και ειδικά μετά από μια αμφιλεγόμενη απόφαση του VAR, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Η 35χρονη σύζυγός του θεώρησε ότι τα λογια του είχαν αποδέκτη εκείνη, με αποτέλεσμα να επέλθει ρήξη.

Η γυναίκα φέρεται αρχικά να πέταξ εένα ψαλίδι, χωρίς να τον χτυπήσει και στην συνέχεια να άρπαξε κουζινομάχαιρο, τραυματίζοντάς τον.

Ο άνδρας κάλεσε την αστυνομία , ενώ η σύζυγοε φέρεται να πέταξε και άλλα μαχαίρια, ένα από αυτά καρφώθηκε στον τοίχο. Η γυναίκα συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας.