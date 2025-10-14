Έξαλλος ο Τραμπ με τη φωτογραφία του στο περιοδικό Time: «Εξαφάνισαν τα μαλλιά μου»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε στο περιοδικό Time, χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία εξωφύλλου που συνόδευε αφιέρωμα για την ειρηνευτική του συμφωνία στη Μέση Ανατολή ως «η Χειρότερη Όλων των Εποχών».

«Το Time Magazine έγραψε ένα σχετικά καλό άρθρο για μένα, αλλά η φωτογραφία ίσως είναι η χειρότερη όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social νωρίς σήμερα το πρωί (14/10).

«Εξαφάνισαν τα μαλλιά μου και έβαλαν κάτι να αιωρείται πάνω στο κεφάλι μου που έμοιαζε με στέμμα, αλλά πολύ μικρό. Πολύ περίεργο!»

Συνέχισε αποκαλώντας την εικόνα «μια πολύ κακή φωτογραφία που πρέπει να στηλιτευθεί».

Το εξώφυλλο του περιοδικού Time

Το εξώφυλλο του Time, που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα με τον τίτλο «Ο θρίαμβός του», παρουσιάζει φωτογραφία του Τραμπ τραβηγμένη από χαμηλά, ενώ εκείνος κοιτάζει προς τα πάνω, φαινομενικά φωτισμένος από έντονο φως στο φόντο.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Το τεύχος σηματοδοτεί την αναγνώριση από το περιοδικό μιας «κορυφαίας επιτυχίας της δεύτερης θητείας του Τραμπ» και ενός «στρατηγικού σημείου καμπής» για τη Μέση Ανατολή: την πρώτη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα και στην αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήρθαν λίγες ώρες αφότου ολοκλήρωσε επισκέψεις στο Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ και το Σαρμ ελ Σέιχ τη Δευτέρα, όπου επέβλεψε την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα — ένα σχέδιο που στήριξε προσωπικά και το οποίο έδωσε τέλος σε δύο χρόνια συγκρούσεων.

Ο πρόεδρος, που έχει δεχτεί τόσο κριτική όσο και επαίνους για την προσέγγισή του στη διπλωματία της Μέσης Ανατολής, έχει μακρά και περίπλοκη σχέση με το περιοδικό Time. Το έντυπο τον έχει παρουσιάσει πολλές φορές στο εξώφυλλό του —μερικές όχι κολακευτικές— αλλά τον έχει επίσης ανακηρύξει δύο φορές «Πρόσωπο της Χρονιάς».

Με πληροφορίες από Politico

