Εξανίστανται οι οικολόγοι στο Εκουαδόρ: Πράσινο φως για εξορύξεις στα νησιά Γκαλάπαγκος

Το κοινοβούλιο του Εκουαδόρ (Ισημερινός) υιοθέτησε χθες Πέμπτη νομοσχέδιο για την εξορυκτική δραστηριότητα, που επικρίνεται από υπερασπιστές του περιβάλλοντος, καθώς επιτρέπει τέτοιες δραστηριότητες σε τμήμα των Γκαλάπαγκος.

Το νησιωτικό σύμπλεγμα του ευρύτερου αρχιπελάγους είναι ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, καθώς η χλωρίδα και η πανίδα του είναι μοναδική στον πλανήτη, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Με 77 ψήφους υπέρ έναντι 70 κατά, τα μέλη της Βουλής ενέκριναν το κείμενο που εισηγήθηκε η κυβέρνηση της δεξιάς υπό τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα της εξορυκτικής δραστηριότητας σε εθνική κλίμακα.

Εκουαδόρ: Στέλνουν «τρυπάνια» στα Γκαλάπαγκος

Tο νομοσχέδιο εγκρίνει μεταξύ άλλων την εξόρυξη βραχωδών υλικών από τα Γκαλάπαγκος, κάπου χίλια χιλιόμετρα ανοικτά από τις ακτές του Ισημερινού στον Ειρηνικό, εκτός του εθνικού πάρκου.

Το εύθραυστο οικοσύστημα του αρχιπελάγους έχει ενταχθεί στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας. Υπήρξε το φυσικό εργαστήριο του βρετανού ερευνητή Καρόλου Δαρβίνου, που διατύπωσε τη θεωρία για την εξέλιξη των ειδών τον 19ο αιώνα.

Το κείμενο «ενισχύει τους ελέγχους και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εξορυκτική δραστηριότητα με σκοπό να καταπολεμηθούν οι παράνομες εξορύξεις», διαβεβαίωσε το κοινοβούλιο, όπου η συμπολίτευση έχει την πλειοψηφία.

Η βουλεύτρια της αντιπολίτευσης Βερόνικα Ίνιγκες εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της και την ανησυχία ότι τα Γκαλάπαγκος «θα μεταμορφωθούν σε λατομείο», προειδοποιώντας ακόμη ότι κινδυνεύουν περιοχές τις οποίες διαρρέει ο Αμαζόνιος όπως και οι παράμος, υγρότοποι σε υψίπεδα, που απαντώνται συχνά στον Ισημερινό.

Περίπου 300 άνθρωποι διαδήλωσαν εναντίον του νομοσχεδίου χθες κοντά στο Συνταγματικό Δικαστήριο στο Κίτο.

Η CONAIE, η μεγαλύτερη οργάνωση αυτοχθόνων στη χώρα, προειδοποίησε με ανακοίνωσή της ότι ο νόμος αυτός σημαίνει όχι μόνο ότι θα μειωθεί η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και ότι θα ενσκήψει «αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης των ποταμών».