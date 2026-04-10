Εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες με πίδακες λάβας 190 μέτρων

Εντυπωσιακές εικόνες που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στη Χαβάη, όπου το ηφαίστειο Κιλαουέα εκτόξευσε λάβα σε ύψος εκατοντάδων μέτων, σύμφωνα με το United States Geological Survey (USGS), το οποίο παρακολουθεί στενά τη δραστηριότητα του.
Η εκτόξευση λάβας ξεκίνησε στις 11:10 το πρωί τοπική ώρα (21:10 ώρα Ελλάδας) και καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι πίδακες έφτασαν έως και τα 190 μέτρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.
Το Κιλαουέα θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως και βρίσκεται σε συνεχή δραστηριότητα με διακοπές από τις 23 Δεκεμβρίου 2024, επισημαίνει το Reuters.
Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί την 44η εκτόξευση λάβας την τρέχουσα εκρηκτική περίοδο. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικημένων περιοχών.
