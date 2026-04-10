Εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες με πίδακες λάβας 190 μέτρων

Εντυπωσιακές εικόνες που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στη Χαβάη, όπου το ηφαίστειο Κιλαουέα εκτόξευσε λάβα σε ύψος εκατοντάδων μέτων, σύμφωνα με το United States Geological Survey (USGS), το οποίο παρακολουθεί στενά τη δραστηριότητα του.

Η εκτόξευση λάβας ξεκίνησε στις 11:10 το πρωί τοπική ώρα (21:10 ώρα Ελλάδας) και καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι πίδακες έφτασαν έως και τα 190 μέτρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο.

Hawaii's Kilauea volcano erupted again with lava fountains reaching 625 feet above ground, marking the 44th episode since the volcano began erupting on and off in late 2024, according to the United States Geological Survey pic.twitter.com/ThLiPjZLF5 — Reuters (@Reuters) April 10, 2026

Το Κιλαουέα θεωρείται ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως και βρίσκεται σε συνεχή δραστηριότητα με διακοπές από τις 23 Δεκεμβρίου 2024, επισημαίνει το Reuters.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο αποτελεί την 44η εκτόξευση λάβας την τρέχουσα εκρηκτική περίοδο. Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικημένων περιοχών.