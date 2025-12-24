Έξι ώρες συνεχούς έκρηξης για ηφαίστειο στη Χαβάη: Η λάβα έφτασε τα 420 μέτρα

Στις 23 Δεκεμβρίου, ηφαίστεια λάβας άρχισαν να εκρήγνυνται από το ηφαίστειο Kīlauea της Χαβάης. Σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), οι φλογερές κόκκινες στήλες από τον νότιο κρατήρα έφτασαν τα 420 μέτρα στον ουρανό, ενώ οι στήλες από τον βόρειο κρατήρα έφτασαν τα 280 μέτρα.

Η USGS περιέγραψε το γεγονός ως «Επεισόδιο 39» το οποίο έληξε απότομα στις 24 Δεκεμβρίου μετά από σχεδόν έξι ώρες συνεχούς έκρηξης, εκτοξεύοντας περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα λάβας.

Το Κιλαουέα, σύμφωνα με το BBC, είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Η τρέχουσα περίοδος έκρηξης έχει διαρκέσει περίπου ένα χρόνο, με επεισόδια που χωρίζονται από αρκετές ημέρες.