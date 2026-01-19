Έξι πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν επισκεφτείτε την Disneyland στο Παρίσι

Η Disneyland Paris δεν είναι απλώς ένα θεματικό πάρκο, αλλά ένα όνειρο ζωής για μικρούς και μεγάλους. Ένας ολόκληρος κόσμος φαντασίας όπου τα παιδικά όνειρα συναντούν την πραγματικότητα βρίσκεται σε απόσταση μόλις 40 χιλιομέτρων από το κέντρο του Παρισιού.
Πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς οικογενειακούς προορισμούς στην Ευρώπη, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες όλων των ηλικιών. Εδώ τα παραμύθια ζωντανεύουν μέσα από εντυπωσιακά κάστρα, θεματικά παιχνίδια και καθημερινά shows που συνδυάζουν μουσική, φώτα και κινηματογραφική αίσθηση.
