5 ευρωπαϊκοί προορισμοί για να πιεις μπύρα φθηνότερα από το νερό (και πώς η Ιταλία κάνει την έκπληξη)

Η κρίση του κόστους ζωής έχει εκτοξεύσει τις τιμές στις παμπ, μετατρέποντας την αναζήτηση μιας φθηνής παγωμένης μπύρας σε αληθινό κυνήγι θησαυρού. Κι όμως, για όσους είναι διατεθειμένοι να ψάξουν λίγο παραπάνω, υπάρχουν ακόμη γωνιές στην Ευρώπη που αντιστέκονται σθεναρά στο κύμα ακρίβειας, προσφέροντας γεμάτες διακοπές χωρίς να χρειάζεται να ζήσετε σαν μοναχοί τον υπόλοιπο χρόνο.

Αναλύοντας μενού εστιατορίων και αξιολογήσεις ταξιδιωτών, η Daily Express συγκέντρωσε τους πιο δημοφιλείς και οικονομικούς προορισμούς που απέχουν μόλις μια σύντομη πτήση και εγγυώνται ότι ο τραπεζικός σας λογαριασμός θα παραμείνει αλώβητος.

Πράγα, Τσεχία

Στην πατρίδα της Pilsner -η οποία γεννήθηκε το 1842 στο Πλζεν- οι ντόπιοι λατρεύουν να λένε στους τουρίστες ότι η μπύρα είναι φθηνότερη από το νερό. Και η αλήθεια είναι πως δεν απέχουν πολύ. Μια πίντα φρέσκιας τσέχικης lager ξεκινά από μόλις 1,60 λίρες, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στις υπερβολικά λογικές 2,50 λίρες.

Το καλύτερο; Την απολαμβάνετε με φόντο το παραμυθένιο σκηνικό μιας μεσαιωνικής πόλης, γεμάτης από παραδοσιακές μπυραρίες και σύγχρονα microbreweries.

Πενίσε, Πορτογαλία

Πολύ πιο προσιτό από το κοσμοπολίτικο Αλγκάρβε, το Πενίσε στις ατλαντικές ακτές της Πορτογαλίας είναι παγκοσμίως γνωστό για την κουλτούρα του σερφ. Πέρα από τα κύματα, προσφέρει πρόσβαση σε θαλάσσιο καταφύγιο της UNESCO, το επιβλητικό Φρούριο του 16ου αιώνα και εξαιρετικά φρέσκα θαλασσινά στο λιμάνι του.

Όσο για το ποτό; Η κλασική Super Bock πωλείται προς 1,50 λίρα το μπουκάλι, ενώ ακόμη και οι χειροποίητες craft μπύρες δεν ξεπερνούν τις 2 λίρες.

Σάνι Μπιτς, Βουλγαρία

Το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο θέρετρο της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα είναι γεμάτο μπαρ, κλαμπ και εστιατόρια πάνω στην προκυμαία. Εδώ η πίντα κοστίζει περίπου 2,50 λίρες —με πολλούς επισκέπτες να αναφέρουν ακόμα χαμηλότερες τιμές.

Αν θέλετε μια ανάσα πολιτισμού, σε απόσταση 15 λεπτών βρίσκεται το Νέσεμπαρ, μια ιστορική πόλη-μνημείο της UNESCO με θρακικές ρίζες, ελληνικούς ναούς του Απόλλωνα και επιβλητικά ρωμαϊκά τείχη.

Εξαμίλι, Αλβανία

Με τιρκουάζ νερά, αμμώδεις παραλίες και πιάτο το ελληνικό νησί της Κέρκυρας, το αλβανικό θέρετρο έχει γίνει ένας από τους πιο περιζήτητους προορισμούς. Οι ταξιδιώτες απολαμβάνουν βαρκάδες στα γύρω νησάκια και φρέσκο ψάρι, συνοδεύοντας το γεύμα τους με μια παγωμένη μπύρα που κοστίζει κατά μέσο όρο 2,50 λίρες, ένα μικρό κλάσμα σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θέρετρα.

Τάραντας, Ιταλία

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται από τον ιταλικό Νότο. Σύμφωνα με έρευνα του 2024, ο Τάραντας αναδείχθηκε ο πιο οικονομικός προορισμός για μπύρα, με το μπουκάλι να κοστίζει μόλις 0,65 λίρες, ενώ στις παμπ η μισή πίντα δεν ξεπερνά τις 2,50 λίρες.

Η «πόλη των δύο θαλασσών» (Μαρ Γκράντε και Μαρ Πίκολο) προσφέρει εκπληκτική παλιά πόλη, δελφίνια που κολυμπούν στα ανοιχτά και αυθεντική ιταλική κουζίνα χωρίς τις αστρονομικές τιμές της υπόλοιπης χώρας.