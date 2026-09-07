Ευρώπη - Δανία: Σύσφιξη σχέσεων και επενδύσεις στη Γροιλανδία ως «ανάχωμα» κατά του Τραμπ

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου μετά από διήμερη επίσκεψη στην πρωτεύουσα Νουούκ, δήλωσε πως «Η Γροιλανδία ''μπορεί να βασίζεται στην ΕΕ'', αυτό ήταν το μήνυμά μου κατά την προηγούμενη μου επίσκεψη.

Σήμερα, επέστρεψα για να παραδώσω τα πραγματικά αποτελέσματα της στενής μας συνεργασίας. Με ένα νέο πακέτο εταιρικής σχέσης ΕΕ - Γροιλανδίας, αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ», τόνισε, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Το οικονομικό πακέτο, που θα επενδυθεί φέτος και το 2027, θα επικεντρωθεί στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, τη βιώσιμη εξόρυξη, την ενέργεια και τον τουρισμό, καθώς και στην εκπαίδευση, την αλιεία και τη στέγαση.

Φον ντερ Λάιεν: «Δανία και Γροιλανδία θα αποφασίσουν το μέλλον τους»

«Αυτό θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και μια ισχυρή και ενεργή ΕΕ τόσο στη Γροιλανδία όσο και στην Αρκτική. Επειδή η Γροιλανδία είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος και ένας έμπιστος φίλος», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

Η αρκτική χώρα και η ΕΕ ενισχύουν τους δεσμούς τους εν μέσω της συνεχούς επιμονής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η χώρα της αμερικανικής ηπείρου πρέπει να ανήκει στις ΗΠΑ.

Εναπόκειται αποκλειστικά στη Γροιλανδία και τη Δανία να αποφασίσουν για το μέλλον του αρκτικού νησιού, και «κανείς άλλος», δήλωσε σήμερα η φον ντερ Λάιεν. «Η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και το απαραβίαστο των συνόρων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», τόνισε στη συνέντευξη Τύπου.