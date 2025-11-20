Μενού

Ευθεία απειλή της Ζαχάροβα προς την Ελλάδα για τα drones στην Ουκρανία: «Προκλητική η πορεία σας»

Εμπρηστικές δηλώσεις της Ρωσίας για τη συνδρομή της Ελλάδας στην Ουκρανία.

Χειριστής drone
Χειριστής drone | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην απόφαση που έλαβε η Ελλάδα να παράγει και να χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones με την Ουκρανία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Η Ελλάδα ακολουθεί απέναντι στη Ρωσία μια προκλητική, συγκρουσιακή πορεία, λαμβάνοντας ανοιχτά μη φιλικά μέτρα», είπε. «Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες που έστειλε στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν καθερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορίζια, Χερσώνα, στην Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας.

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων».

