Ευθεία απειλή της Ζαχάροβα προς την Ελλάδα για τα drones στην Ουκρανία: «Προκλητική η πορεία σας»

Η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην απόφαση που έλαβε η Ελλάδα να παράγει και να χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones με την Ουκρανία, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.
«Η Ελλάδα ακολουθεί απέναντι στη Ρωσία μια προκλητική, συγκρουσιακή πορεία, λαμβάνοντας ανοιχτά μη φιλικά μέτρα», είπε. «Η Αθήνα ήταν από τις πρώτες που έστειλε στην Ουκρανία όπλα και πυρομαχικά, τα οποία οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν καθερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορίζια, Χερσώνα, στην Κριμαία και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας.
Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι σε αυτές τις περιοχές ζουν Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων».
- Το ελληνικό χωριό ανάμεσα σε λίμνη και βουνό που αποκαλούν «Μικρή Κωνσταντινούπολη»
- Νέος Κόσμος: Η στιγμή που ο 58χρονος ψεκάζει με σπρέι τον 29χρονο - Σοκαριστικό βίντεο
- Αυτός είναι ο μοναδικός Έλληνας που ήταν για ώρες με τον Κριστιάνο Ρονάλντο πριν το δείπνο με Τραμπ
- Ουρές για ένα δωμάτιο τα Χριστούγεννα: Τα 3 ελληνικά χωριά που σπάνε ήδη ταμεία για τις γιορτές
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.