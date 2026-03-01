FBI: Ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση οι πυροβολισμοί σε μπαρ στο Τέξας με δύο νεκρούς

Το ενδεχόμενο «τρομοκρατικής ενέργειας» στο αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας των ΗΠΑ ερευνά το FBI.

Στο περιστατικό σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και άλλοι 14 τραυματίστηκαν όταν ένοπλος ανοιξε πυρ μέσα σε ένα μπαρ, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (τοπική ώρα), ανακοίνωσαν σήμερα οι αμερικανικές αρχές.

Διαβάστε ακόμα: Τέξας: 3 νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στο Όστιν

Ο ύποπτος έπεσε νεκρός επί τόπου από τα πυρά αστυνομικών, διευκρίνισε σε συνέντευξη Τύπου η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίζα Ντέιβις. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Τρεις μεταξύ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση αυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας θα μπορούσε να είναι «τρομοκρατική ενέργεια», ανακοίνωσε το FBI. «Ηταν ενδεχομένως τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Άλεξ Ντόραν, αξιωματούχος στο γραφείο του FBI στο Σαν Αντόνιο, σχετικά με την επίθεση αυτή.