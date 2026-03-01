Μενού

Τέξας: 3 νεκροί και 14 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στο Όστιν

Τουλάχιστον 3 άτομα έπεσαν νεκροί και 14 έχουν τραυματιστεί από ένοπλη επίθεση σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας το πρωί της Κυριακής.

Τέξας | Youtube/CBS Austin
Τουλάχιστον 3 άτομα έπεσαν νεκροί και 14 έχουν τραυματιστεί από ένοπλη επίθεση σε μπαρ στο Όστιν του Τέξας το πρωί της Κυριακής. Σύμφωνα με την αστυνομία από τους 14 τραυματίες που νοσηλεύεται 3 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Reuters ο δράστης σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία στο σημείο. Η ταυτότητά του δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα και δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για τα κίνητρά του.

 

