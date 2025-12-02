Η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, συνελήφθη από τις Αρχές του Βελγίου στο πλαίσιο έρευνας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για υπόθεση απάτης.

Όπως αναφέρει το euractiv, η Μογκερίνι είναι το ένα από τα τρία πρόσωπα που συνελήφθησαν, μετά από έφοδο των Αρχών στην έδρα της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας (EEAS) στις Βρυξέλλες και σε κτίρια του Κολλεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πιθανή απάτη στη χρήση κοινοτικών κονδυλίων. Η Μογκερίνι διηύθυνε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) από το 2014 έως το 2019 και είναι πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης από το 2022.

Συνελήφθη επίσης ένας μάνατζερ του Κολλεγίου της Ευρώπης και ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο, πρώην γενικός γραμματέας του EEAS την περίοδο 2021-2025.

«Πράγματι, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σήμερα η αστυνομία βρέθηκε στα κτίρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) και ότι αυτό αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας για τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στην προηγούμενη θητεία. Και δεν μπορούμε να σας παρέχουμε τίποτε περισσότερο, επειδή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ανίτα Χίπερ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε σήμερα, με τους FT να αναφέρουν ότι η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο διπλωματικό σκέλους της ευρωπαϊκής ένωσης στις Βρυξέλλες, στο EEAS και στο College of Europe στο Μπριζ, στο πλαίσιο έρευνας για υποψία απάτης σχετικά με την χρηματοδότηση νεότερων αξιωματούχων.

Oι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη τριών υπόπτων και πραγματοποιήθηκαν με την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και του Ευρωπαϊκού Γραφείου κατά της Απάτης (OLAF).

Η έρευνα εστιάζει στο αν το κολλέγιο ή η εκπρόσωποι του είχαν λάβει προειδοποίηση για το διαγωνισμό της EEAS για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας πριν από την επίσημη δημοσίευσή του, παραβιάζοντας τον οικονομικό κανονισμό και τους κανόνες δικαίου ανταγωνισμού.

Τα γεγονότα είναι υπό διερεύνηση και θα μπορούσαν να συνιστούν απάτη σε διαγωνισμό, διάφορα, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.