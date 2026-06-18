Ο Ευρωβουλευτής της Κύπρου Φειδίας Παναγιώτου, εξήγησε σήμερα (18/6) τους λόγους για τους οποίους καταψήφισε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.

Υπενθυμίζεται ότι, η έκθεση για την Τουρκία εγκρίθηκε παρόλα αυτά σήμερα, και έχει φόντο την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ.

Ο Φειδίας Παναγιώτου, ψήφισε κατά, δεδομένου ότι το Κυπριακό παραμένει άλυτο.

Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τα βλέμματα ήταν η παρομοίωση η οποία χρησιμοποίησε για να επιχειρηματολογήσει υπέρ της θέσης του.

«Παρομοιάζω την έκθεση της Τουρκίας σαν μια γυναίκα που είναι η γυναίκα σου, είστε παντρεμένοι και πάει με άλλους άντρες, λέει ψέμματα, δεν είναι καλή γυναίκα, σε υποστηρίζει αλλά θέλω να έχω συνεργασία, θέλω να είμαστε παντρεμένοι.. Εγώ θεωρώ ότι φάσκει και αντιφάσκει», δήλωσε στο TikTok.