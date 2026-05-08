Ο Φειδίας έδωσε συνέντευξη και η Κύπρος λύθηκε στα γέλια: «Τι είναι η Πράσινη Γραμμή;»

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κύπρο συνέντευξη που έδωσε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, στην οποία δεν μπορούσε να απαντήσει για βασικά ζητήματα πολιτικής χάραξης ή γεωγραφίας, όπως ο προϋπολογισμός της ΕΕ και η Πράσινη Γραμμή.
Από τον ευρωβουλευτή και υποψήφιο με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας πήρε συνέντευξη ο δημοσιογράφος Γιώργος Τάττης, πιέζοντάς τον μέχρι τελικά να παραδεχτεί ότι...δεν γνώριζε τα πραγματευόμενα, ούτε καν για βασικά θέματα της Κύπρου, όπως η Πράσινη Γραμμή:
- Τάττης: (για ψήφιση προϋπολογισμού) Εντοπίζεις κάποια μετατόπιση στην προτεραιοποίηση των θεμάτων;
- Φειδίας: (μερικά δευτερόλεπτα ενατένισης του απείρου) Εν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό το πράμα
- Τάττης: Διάβασες τον προϋπολογισμό;
- Φειδίας: Η αλήθεια είναι, όχι, εγώ προσωπικά, γιατί την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, αλλά έκατσε η ομάδα μου, ξέρουν ποιος ποια κατεύθυνση να πάνε, και ψήφισα προς αυτή
- Τάττης: Προς ποια κατεύθυνση είναι η τροπολογία; Τώρα εγκρίθηκε και θα πάει στο Συμβούλιο, αλλά η κατεύθυνση δόθηκε. Πριν από λίγο ψηφίστηκε
- Φειδίας: Σου είπα, λόγω του ότι είμαι ανεξάρτητος δεν μπορώ να πω
- Τάττης: Ντάξει, είχες τον γάμο
- Φειδίας: Πολύ ειρωνευτικό αυτό που λες
- Τάττης: Εϊμαι εδώ γιατί έχω χρέος στην κοινωνία, γιατί πληρώνεστε από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και καλό είναι να μας πείτε τι κάνετε
- Φειδίας: Να κάνω ένα rephrase. Για τα ψηφίσματα που έγιναν δεν γνώριζα αρκετά πράγματα, ψήφισε η ομάδα μου
- Τάττης: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής;
- Φειδίας: Πες το
- Τάττης: Σας ρωτάω
- Φειδίας: Όχι
- Τάττης: (εξηγεί και συνεχίζει )Έκθεση για την Τουρκία, πώς την αξιολογείτε;
- Φειδίας: Αρκετά δυνατή
- Τάττης: Ποια σημεία είναι δυνατά;
- Φειδίας: Δεν μπορώ να σου τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα με την ομάδα μου και είπαν ότι είναι δυνατά, θα ψηφίσω υπέρ
- Τάττης: Η θέση σας στο Κυπριακό είναι ξεκάθαρη;
- Φειδίας: Ναι, όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση, θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα, με διαβούλευση με τον κόσμο
