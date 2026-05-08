Ο Φειδίας έδωσε συνέντευξη και η Κύπρος λύθηκε στα γέλια: «Τι είναι η Πράσινη Γραμμή;»

Φειδίας Παναγιώτου Κύπρος
Το «thinking face» του Φειδία Παναγιώτου | Youtube - Βεργίνα TV
Σάλο έχει προκαλέσει στην Κύπρο συνέντευξη που έδωσε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, στην οποία δεν μπορούσε να απαντήσει για βασικά ζητήματα πολιτικής χάραξης ή γεωγραφίας, όπως ο προϋπολογισμός της ΕΕ και η Πράσινη Γραμμή.

Από τον ευρωβουλευτή και υποψήφιο με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας πήρε συνέντευξη ο δημοσιογράφος Γιώργος Τάττης, πιέζοντάς τον μέχρι τελικά να παραδεχτεί ότι...δεν γνώριζε τα πραγματευόμενα, ούτε καν για βασικά θέματα της Κύπρου, όπως η Πράσινη Γραμμή:

  • Τάττης: (για ψήφιση προϋπολογισμού) Εντοπίζεις κάποια μετατόπιση στην προτεραιοποίηση των θεμάτων;
  • Φειδίας: (μερικά δευτερόλεπτα ενατένισης του απείρου) Εν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό το πράμα
  • Τάττης: Διάβασες τον προϋπολογισμό;
  • Φειδίας: Η αλήθεια είναι, όχι, εγώ προσωπικά, γιατί την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, αλλά έκατσε η ομάδα μου, ξέρουν ποιος ποια κατεύθυνση να πάνε, και ψήφισα προς αυτή
  • Τάττης: Προς ποια κατεύθυνση είναι η τροπολογία; Τώρα εγκρίθηκε και θα πάει στο Συμβούλιο, αλλά η κατεύθυνση δόθηκε. Πριν από λίγο ψηφίστηκε
  • Φειδίας: Σου είπα, λόγω του ότι είμαι ανεξάρτητος δεν μπορώ να πω
  • Τάττης: Ντάξει, είχες τον γάμο
  • Φειδίας: Πολύ ειρωνευτικό αυτό που λες
  • Τάττης: Εϊμαι εδώ γιατί έχω χρέος στην κοινωνία, γιατί πληρώνεστε από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και καλό είναι να μας πείτε τι κάνετε
  • Φειδίας: Να κάνω ένα rephrase. Για τα ψηφίσματα που έγιναν δεν γνώριζα αρκετά πράγματα, ψήφισε η ομάδα μου
  • Τάττης: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής;
  • Φειδίας: Πες το
  • Τάττης: Σας ρωτάω
  • Φειδίας: Όχι
  • Τάττης: (εξηγεί και συνεχίζει )Έκθεση για την Τουρκία, πώς την αξιολογείτε;
  • Φειδίας: Αρκετά δυνατή
  • Τάττης: Ποια σημεία είναι δυνατά;
  • Φειδίας: Δεν μπορώ να σου τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα με την ομάδα μου και είπαν ότι είναι δυνατά, θα ψηφίσω υπέρ
  • Τάττης: Η θέση σας στο Κυπριακό είναι ξεκάθαρη;
  • Φειδίας: Ναι, όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση, θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα, με διαβούλευση με τον κόσμο

 

 

