Ο Φειδίας έδωσε συνέντευξη και η Κύπρος λύθηκε στα γέλια: «Τι είναι η Πράσινη Γραμμή;»

Σάλο έχει προκαλέσει στην Κύπρο συνέντευξη που έδωσε ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, στην οποία δεν μπορούσε να απαντήσει για βασικά ζητήματα πολιτικής χάραξης ή γεωγραφίας, όπως ο προϋπολογισμός της ΕΕ και η Πράσινη Γραμμή.

Από τον ευρωβουλευτή και υποψήφιο με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας πήρε συνέντευξη ο δημοσιογράφος Γιώργος Τάττης, πιέζοντάς τον μέχρι τελικά να παραδεχτεί ότι...δεν γνώριζε τα πραγματευόμενα, ούτε καν για βασικά θέματα της Κύπρου, όπως η Πράσινη Γραμμή:

: (για ψήφιση προϋπολογισμού) Εντοπίζεις κάποια μετατόπιση στην προτεραιοποίηση των θεμάτων; Φειδίας : (μερικά δευτερόλεπτα ενατένισης του απείρου) Εν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό το πράμα

: Διάβασες τον προϋπολογισμό; Φειδίας : Η αλήθεια είναι, όχι, εγώ προσωπικά, γιατί την τελευταία εβδομάδα ήμουν στην Κύπρο, αλλά έκατσε η ομάδα μου, ξέρουν ποιος ποια κατεύθυνση να πάνε, και ψήφισα προς αυτή

: Προς ποια κατεύθυνση είναι η τροπολογία; Τώρα εγκρίθηκε και θα πάει στο Συμβούλιο, αλλά η κατεύθυνση δόθηκε. Πριν από λίγο ψηφίστηκε Φειδίας : Σου είπα, λόγω του ότι είμαι ανεξάρτητος δεν μπορώ να πω

: Ντάξει, Φειδίας : Πολύ ειρωνευτικό αυτό που λες

: Εϊμαι εδώ γιατί έχω χρέος στην κοινωνία, γιατί πληρώνεστε από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και καλό είναι να μας πείτε τι κάνετε Φειδίας : Να κάνω ένα rephrase. Για τα ψηφίσματα που έγιναν δεν γνώριζα αρκετά πράγματα, ψήφισε η ομάδα μου

: Ξέρετε τι είναι ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής; Φειδίας : Πες το

: Σας ρωτάω Φειδίας : Όχι

: (εξηγεί και συνεχίζει )Έκθεση για την Τουρκία, πώς την αξιολογείτε; Φειδίας : Αρκετά δυνατή

: Ποια σημεία είναι δυνατά; Φειδίας : Δεν μπορώ να σου τα εξηγήσω όλα συγκεκριμένα, αλλά μίλησα με την ομάδα μου και είπαν ότι είναι δυνατά, θα ψηφίσω υπέρ

: Η θέση σας στο Κυπριακό είναι ξεκάθαρη; Φειδίας: Ναι, όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για λύση, θα αποφασίσουμε εκείνη την ώρα, με διαβούλευση με τον κόσμο