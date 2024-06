Το φέρετρο που διένυσε μόνο του 2.000 μίλια – Η ανατριχιαστική ιστορία του Τσαρλς Φράνσις Κόχλαν

Υπάρχουν εκείνες οι ιστορίες που μπορείς να δώσεις μια λογική εξήγηση για κάθε πτυχή τους. Υπάρχουν, όμως, και εκείνες οι ιστορίες που κάποια πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν τόσο εύκολα όσο θα νόμιζε κάποιος. Μπορεί να είναι όντως ανεξήγητες, μπορεί, όμως, το μυαλό να παίζει κάποια από αυτά τα «παιχνίδια». Ίσως, πάλι, να υπάρχουν μυστικά που δε βγήκαν ποτέ στην επιφάνεια.

Η ιστορία που θα διαβάσετε παρακάτω είναι μια από αυτές. Πώς αλλιώς, άλλωστε, να εξηγήσεις τον τρόπο με τον οποίο ένα φέρετρο «ταξίδεψε» 2000 μίλια προκειμένου να φτάσει στην περιοχή που ήθελε να ταφεί ο νεκρός που υπήρχε μέσα του; Πρωταγωνιστής σε αυτό το «θρίλερ» ο ηθοποιός Τσαρλς Φράνσις Κόχλαν

Ένας πολλά υποσχόμενος ηθοποιός

Ο Τσαρλς Φράνσις Κόχλαν γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 1842 στο Παρίσι. Ο πατέρας του ήταν Ιρλανδός, από το Δουβλίνο. Προσωπικό φίλος του σπουδαίου λογοτέχνη Κάρολου Ντίκενς. Ο μικρός Τσαρλς Φράνσις προοριζόταν να γίνει νομικός. Σύντομα, όμως, τον κέρδισε η υποκριτική και έτσι σε ηλικία μόλις 17 ετών συμμετείχε σε έναν γνωστό θίασο της εποχής που έκανε περιοδεία στην Ιρλανδία.

Ο ρόλος ήταν «δεύτερος» αλλά αυτό δεν πτόησε το νεαρό ο οποίος είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. Μέσα στα επόμενα εννέα χρόνια η φήμη του θα εκτοξευτεί και σταδιακά θα αρχίσει να παίζει πρωταγωνιστικούς ρόλους στο θέατρο.

Το 1876 κάνει το μεγάλο υπερατλαντικό ταξίδι και στις 12 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου κάνει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ. Ακόμα και σήμερα θεωρείται πως ο Κόχλαν έφτασε στο απόγειο της 25ετους καριέρας του το 1898 στο θέατρο της «Fifth Avenue» που ανέβασε μια διασκευή σε έργο του Αλέξανδρου Δούμα.

Η τελευταία του εμφάνιση στη σκηνή ήταν στο Χιούστον του Τέξας, στις 28 Οκτωβρίου 1899. Στη συνέχεια προσπάθησε να συνεχίσει την περιοδεία στην πολιτεία των ΗΠΑ αλλά αποδυναμωμένος από μια πολύμηνη ασθένεια απλά ακολουθούσε τον θίασο. Τελικά, στις 27 Νοεμβρίου 1899 ο Κόχλαν άφησε την τελευταία του πνοή στο Γκάλβεστον του Τέξας.

Θα μπορούσε αυτό να είναι το τέλος της ιστορίας μας; Προφανώς και θα μπορούσε αλλά τότε δε θα είχε κάτι το ιδιαίτερο να μας «πει». Και κάπου εδώ, λοιπόν, αρχίζουν τα... περίεργα.

Σε μια από τις πολλές περιοδείες που έκανε ο Τσαρλς Φράνσις Κόχλαν, έφτασε μέχρι τον μακρινό Καναδά. Ανάμεσα στις πολλές παραστάσεις που έδωσε, εκμεταλλευόταν τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που είχε για να κάνει μικρές εκδρομές.

Σε μια από αυτές έφτασε στο νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου. Ένα πανέμορφο νησί βόρεια της Νέας Σκωτίας, στο ανατολικό άκρο της χώρας. Ο Κόχλαν μαγεύτηκε από τις ομορφιές του τόπου και με συνοπτικές διαδικασίες αγόρασε ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο, προκειμένου - όπως ο ίδιος είχε πει - όταν γεράσει και αποσυρθεί από την ηθοποιία να επιστρέψει εκεί για να περάσει τα τελευταία του χρόνια. Είχε πει, μάλιστα, σύμφωνα με κάποιες καταγραφές, πως εκεί επιθυμούσε να είναι και ο τόπος της τελευταίας του κατοικίας. Εκεί που θα έφτιαχνε τον τάφο του.

Ο ιστορικός τυφώνας του 1900 στο Γκαλβεστόν

Τον Σεπτέμβριο του 1900 ένας ιστορικών διαστάσεων τυφώνας έπληξε την περιοχή του Γκάλβεστον στο Τέξας. Ήταν μια καταιγίδα κατηγορίας 4 που έπληξε την περιοχή με ανέμους που ξεπερνούσαν τα 230 χιλιόμετρα την ώρα! Ο τυφώνας ξεκίνησε από τη δυτική Αφρική, έφτασε στην Καραϊβική και από εκεί παίρνοντας διαρκώς δύναμη έφτασε στις ακτές του Γκάλβεστον. Εξαιτίας πολλών και αντικρουόμενων προβλέψεων, η περιοχή δεν τέθηκε σε συναγερμό με αποτέλεσμα το χτύπημα του τυφώνα να θεωρείται ακόμα και σήμερα το πιο θανατηφόρο γεγονός «της μιας ημέρας» στην ιστορία των ΗΠΑ.

Στις 8 Σεπτεμβρίου ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα ύψους 15 μέτρων έπληξε την πόλη η οποία ήταν χτισμένη μόλις 2,4 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας! Από τη μανία του τυφώνα στην κυριολεξία ξεριζώθηκαν πάνω από 3.600 σπίτια, οι καταστροφές ήταν ανυπολόγιστες ενώ εκτιμάται πως έως και 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους! Για να υπάρχει μια μονάδα σύγκρισης ο τυφώνας «Κατρίνα» που έπληξε τις ΗΠΑ το 2005 είχε αφήσει πίσω του λιγότερους από 1.900 νεκρούς.

Μια από τις εγκαταστάσεις του Γκάλβεστον που δέχθηκε ισχυρό πλήγμα από τον τυφώνα ήταν και το νεκροταφείο. Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, οι τάφοι άνοιξαν και τα φέρετρα βρέθηκαν έξω από αυτούς. Πλημμύρες που είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χειμάρρους παρέσυραν τα φέρετρα εκατοντάδες μέτρα ή ακόμα και χιλιόμετρα μακριά.

Όλα βρέθηκαν μέσα στις επόμενες ημέρες. Όλα εκτός από ένα. Αυτό που είχε μέσα τη σορό του Τσαρλς Φράνσις Κόχλαν. Όσο και αν έψαξαν οι υπεύθυνοι δεν μπόρεσαν να το βρουν. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι έρευνες σταμάτησαν. Όταν ο Κόχλαν είχε πεθάνει η σορός του είχε τοποθετηθεί σε ένα μεταλλικό φέρετρο με σκοπό να το παραλάβει η οικογένεια και σύμφωνα με την επιθυμία της γυναίκας του, να σταλεί στη Νέα Υόρκη για αποτέφρωση. Κάτι που ήταν αντίθετο με την τελευταία επιθυμία του νεκρού ηθοποιού.

Για αρκετό καιρό μετά την «εξαφάνιση» του πτώματος του Κόχλαν η ένωση ηθοποιών της Νέας Υόρκης είχε υποσχεθεί μια γενναία ανταμοιβή σε όποιον βρει το φέρετρο του συναδέλφου τους. Η ανταμοιβή αυτή, ωστόσο, δε δόθηκε σε κανέναν γιατί κανείς δεν μπορούσε να βρει το φέρετρο.

Περίπου επτά χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του πτώματος μεγάλες εφημερίδες των ΗΠΑ μετέδωσαν πως το φέρετρο βρέθηκε από κάτι κυνηγούς σε κάποια παραλία του Τέξας σε απόσταση εννέα μιλίων! Πολλοί ανακουφίστηκαν, κάποιοι άλλοι δεν πείστηκαν. Υπήρχε ένα «σκοτεινό» σημείο το οποίο αφορούσε το γεγονός πως από το μεταλλικό φέρετρο έλειπε η επιγραφή με το όνομα του Κόχλαν.

Αυτή η λεπτομέρεια, ήταν αρκετή για να αρχίσει, αργά αλλά σταθερά, να φουντώνει ο τρομακτικός μύθος με το φέρετρο του ηθοποιού. Ένας μύθος που έλαβε διαστάσεις θρύλου όταν δυο πρώην συνάδελφοι του Κόχλαν δήλωσαν πως είχαν ενημερωθεί ότι εννέα χρόνια μετά την ταφή του το φέρετρο εντοπίστηκε από ψαράδες στον Καναδά, σε μικρή απόσταση από το νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου! Σε απόσταση 2.000 μιλίων από το Γκάλβεστον...

Το 1929 η απίθανη αυτή ιστορία δημοσιεύθηκε σε μια δημοφιλή στήλη εφημερίδας (πρόκειται για το «Ripley’s Believe It or Not!» που πολλά χρόνια αργότερα έγινε και τηλεοπτική εκπομπή η οποία είχε προβληθεί και στην Ελλάδα) που παρουσίαζε παράξενα και ανατριχιαστικά γεγονότα.

Το τι πραγματικά συνέβη με το φέρετρο του Κόχλαν παραμένει ακόμα και σήμερα ένα μυστήριο. Σε αυτό βοήθησε και η σιωπή της οικογένειας η οποία ουδέποτε διέψευσε το σενάριο του Καναδά αλλά και μια μυστηριώδης πυρκαγιά που ξέσπασε , κάτω από άγνωστες συνθήκες, το 1979, στο γραφείο τελετών που είχε αναλάβει την κηδεία του Κόχλαν και κατέκαψε όλα τα αρχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν «φως».

Η ιστορία του Κόχλαν σχεδόν ξεχάστηκε μέχρι που το 2017 το Ολλανδικό symphonic black metal συγκρότημα Carach Angren δημιούργησε ένα σκοτεινό τραγούδι το οποίο εξιστορεί την πορεία του φέρετρου, με τον στίχο «Charles Francis Coghlan - Rising star reaching far... in death» να τα λέει όλα.