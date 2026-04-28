Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει τις ακραίες συνέπειες της γραφειοκρατικής ακαμψίας, είδε το φως της δημοσιότητας στην περιοχή Κεοντζάρ της πολιτείας Οντίσα στην Ινδία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας 50χρονος άνδρας από την κοινότητα των αυτοχθόνων φέρεται να μετέφερε τον σκελέτο της νεκρής αδερφής του μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας Odisha Grameen, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξει τον θάνατό της.

Ο Jeetu Munda, κάτοικος του χωριού Dianali, προσπαθούσε επί σειρά μηνών να προχωρήσει στην ανάληψη ενός ποσού ύψους 20.000 ρουπιών (περίπου 220 ευρώ) από τον λογαριασμό της θανούσης αδερφής του.

Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις του στην τράπεζα όπου ενημέρωνε για την απώλεια της κατόχου, οι υπάλληλοι φέρονται να επέμεναν στην αυτοπρόσωπη παρουσία της αδερφής του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λέγοντας του: «να έρθει η ίδια εδώ».

Μπροστά στο αδιέξοδο και στερούμενος βασικών γνώσεων σχετικά με τις νόμιμες διαδικασίες διαδοχής, ο Munda φέρεται να οδηγήθηκε στην ακραία απόφαση να εκταφιάσει τα υπολείμματα της αδερφής του και να τα μεταφέρει στο υποκατάστημα της Μαλιπόσι, ως τη μοναδική «απόδειξη» που θα γινόταν αποδεκτή από το σύστημα.

Η παρουσία του άνδρα με τον σκελετό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των παρευρισκομένων και της αστυνομίας. Ο επιθεωρητής του τμήματος της Πατάνα, Kiran Prasad Sahu, ο οποίος έσπευσε στο σημείο, δήλωσε πως ο Munda είναι ένας αναλφάβητος άνθρωπος που δεν γνώριζε τις νομικές οδούς για τους κληρονόμους.

«Ο Τζίτου φέρεται να μην είχε επίγνωση του πώς ορίζεται ο νόμιμος κληρονόμος ή ποια έγγραφα απαιτούνται. Μετά από επανειλημμένες αρνήσεις, οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη λόγω απόγνωσης», ανέφεραν πηγές της αστυνομίας, σημειώνοντας παράλληλα πως εξετάζονται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η τράπεζα διαχειρίστηκε το αίτημά του.

Το περιστατικό αυτό φέρνει στην επιφάνεια ένα σοβαρό ζήτημα: την αποτυχία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να επικοινωνήσουν με ευάλωτες και αναλφάβητες κοινωνικές ομάδες.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν υπήρξε αμέλεια ή ανάρμοστη συμπεριφορά από πλευράς των τραπεζικών υπαλλήλων, ενώ στον Jeetu Munda φέρεται να παρέχεται πλέον καθοδήγηση για τη νόμιμη διεκπεραίωση της υπόθεσής του.