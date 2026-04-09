Φινλανδία: Σε λειτουργία το νέο «νεκροταφείο» για πυρηνικά απόβλητα - Οι ανησυχίες που εγείρει

Μετά από δεκαετίες κατασκευής, η πρώτη στον κόσμο εγκατάσταση μόνιμης ταφής για πυρηνικά απόβλητα πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία της στη Φινλανδία, αποτελώντας τον τελικό τόπο εναπόθεσης τόνων επικίνδυνων ραδιενεργών αποβλήτων.

Η κατασκευή του Onkalo, που σημαίνει «σπηλιά» στα φινλανδικά, ξεκίνησε στη δυτική ακτή της χώρας το 2004. Βρίσκεται στο απομονωμένο νησί Olkiluoto , σε μια πυκνή δασώδη περιοχή.

Η πλησιέστερη πόλη είναι το Eurajoki, περίπου 15 χιλιόμετρα (9,3 μίλια) στην ενδοχώρα, όπου ζουν περίπου 9.000 άνθρωποι. Πολλοί εργάζονται στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Φινλανδία: Το «νεκροταφείο» για τα πυρηνικά απόβλητα

Το έργο, αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (1,2 δισεκατομμύρια δολάρια), θα μπορούσε σύντομα να τεθεί σε λειτουργία, με τις αρχές να αναμένεται να χορηγήσουν άδεια εντός μηνών.

Ο Associated Press πραγματοποίησε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις όπου σύντομα δεν θα επιτρέπεται η είσοδος ανθρώπων.

Ο γεωλόγος Τουόμας Πέρε είπε ότι η τοποθεσία, κοντά σε τρεις από τους πέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες της Φινλανδίας, επιλέχθηκε για το ιδιαίτερο γεωλογικό υπόστρωμά της, το οποίο είναι γνωστό για την υψηλή σταθερότητά του και τον χαμηλό κίνδυνο σεισμών.

«Είναι η απομόνωση από τον πολιτισμό και την ανθρωπότητα στην επιφάνεια που είναι σημαντική», είπε, στέκοντας σε μια σκοτεινή σήραγγα, η οποία σύντομα θα σφραγιστεί ερμητικά.

«Μπορούμε να απορρίψουμε τα απόβλητα με μεγαλύτερη ασφάλεια από το να τα αποθηκεύουμε σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην επιφάνεια».

Χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα μηχανήματα σε ένα κοντινό εργοστάσιο ενθυλάκωσης, οι ραδιενεργές ράβδοι θα σφραγιστούν σε χάλκινα δοχεία και στη συνέχεια θα θαφτούν βαθιά σε σήραγγες βάθους άνω των 400 μέτρων υπόγεια, και στη συνέχεια θα συσκευαστούν με «ρυθμιστικά» στρώματα πηλού μπεντονίτη που απορροφά το νερό.

Η Posiva, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων της Φινλανδίας, αναφέρει ότι η Onkalo μπορεί να αποθηκεύσει 6.500 τόνους αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου.

Τα δοχεία τελικής διάθεσης έχουν σχεδιαστεί ώστε να παραμένουν σφραγισμένα «για αρκετό καιρό ώστε η ραδιενέργεια των αναλωμένων καυσίμων να μειωθεί σε επίπεδο που δεν θα είναι επιβλαβές για το περιβάλλον», ανέφερε.

Η Posiva εκτιμά ότι θα χρειαστούν εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν η ραδιενέργεια μειωθεί σε ασφαλή επίπεδα.

Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του 2022, σχεδόν 400.000 τόνοι αναλωμένου καυσίμου έχουν παραχθεί παγκοσμίως από τη δεκαετία του 1950, με τα δύο τρίτα να παραμένουν σε προσωρινή αποθήκευση και το ένα τρίτο να ανακυκλώνεται με μια πολύπλοκη διαδικασία.

Τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα παγκοσμίως αποθηκεύονται προσωρινά σε δεξαμενές αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων σε μεμονωμένους αντιδραστήρες και σε χώρους αποθήκευσης ξηρών βαρελιών πάνω από το έδαφος.

Δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία μόνιμη υπόγεια εγκατάσταση διάθεσης εμπορικών πυρηνικών αποβλήτων πουθενά στον κόσμο. Η εγκατάσταση στο Onkalo αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι τη δεκαετία του 2120, οπότε και θα σφραγιστεί μόνιμα.

Φινλανδία - Ανησυχίες για τα πυρηνικά στο υπέδαφος

Αλλά ο Έντουιν Λάιμαν, διευθυντής ασφάλειας πυρηνικής ενέργειας στην Ένωση Ανησυχούντων Επιστημόνων, έναν αμερικανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, προειδοποίησε ότι η γεωλογική διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων εξακολουθεί να είναι γεμάτη με «αβεβαιότητες».

«Η άποψή μου για τον ενταφιασμό των πυρηνικών αποβλήτων είναι ότι δεν είναι καλή επιλογή, αλλά είναι σημαντικό να βρεθεί η λιγότερο κακή επιλογή, και η γεωλογική διάθεση γενικά θα είναι η λιγότερο κακή επιλογή ανάμεσα σε μια σειρά από, ξέρετε, κακές επιλογές», είπε.

Ο Λάιμαν είπε ότι τα χάλκινα δοχεία που περιέχουν το αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο τελικά θα διαβρωθούν, προσθέτοντας ότι υπάρχουν διαφορετικές επιστημονικές απόψεις σχετικά με το πόσο γρήγορα θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

«Η ελπίδα είναι ότι πρόκειται για μια τόσο αργή διαδικασία που το μεγαλύτερο μέρος του ραδιενεργού υλικού θα έχει αποσυντεθεί μέχρι τότε. Αλλά και πάλι, υπάρχουν αβεβαιότητες», είπε.