Νετανιάχου: Την Κυριακή η δίκη του για διαφθορά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Η μακροχρόνια δίκη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για διαφθορά αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή (12/4) δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του δικαστηρίου, ώρες μετά την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, που είχε επιβληθεί λόγω του πολέμου της χώρας με το Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία άρχισε να εκτοξεύει προς το Ισραήλ βαλλιστικούς πυραύλους και drones μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με κλειστά σχολεία και χώρους εργασίας, ήρθη χθες το βράδυ, καθώς δεν είχαν αναφερθεί εισερχόμενοι ιρανικοί πύραυλοι από τις 3 τα ξημερώματα, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας. Η τελευταία παραμένει εύθραυστη, μετά τις σφοδρές, πολύνεκρες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο χθες.

«Με την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την επαναφορά λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, οι ακροάσεις θα συνεχιστούν κανονικά», ανέφερε ανακοίνωση των ισραηλινών δικαστηρίων, προσθέτοντας ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης.

Ο Νετανιάχου, ο πρώτος εν ενεργεία Ισραηλινός πρωθυπουργός που ανεβαίνει στο εδώλιο του κατηγορουμένου για έγκλημα, αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και απιστία που απαγγέλθηκαν το 2019 έπειτα από χρόνια ερευνών.

Η δίκη του, η οποία άρχισε το 2020 και θα μπορούσε να τελειώσει με ποινές φυλάκισης σε βάρος του, έχει αναβληθεί επανειλημμένα λόγω των επίσημων υποχρεώσεών του, χωρίς να διαφαίνεται ημερομηνία λήξης της δίκης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητά επανειλημμένα από τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι οι τακτικές εμφανίσεις στο δικαστήριο έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά του να εκτελεί τα καθήκοντά του.

Το γραφείο του Χέρτσογκ έχει δηλώσει ότι το τμήμα απονομής χάριτος του υπουργείου Δικαιοσύνης θα συγκεντρώσει γνωμοδοτήσεις για να τις υποβάλει στον νομικό σύμβουλο του προέδρου, ο οποίος θα διατυπώσει μια εισήγηση, σύμφωνα με την πάγια πρακτική του Νετανιάχου, ο πιο ακροδεξιός στην ιστορία του Ισραήλ, είναι πιθανό να χάσει.