Φινλανδία: Συνελήφθησαν 14 μέλη πληρώματος φορτηγού πλοίου για βλάβη σε υποθαλάσσια καλώδια

Η αστυνομίας της Φινλανδίας προχώρησε στη σύλληψη 14 μελών πληρώματος φορτηγού πλοίου που φέρεται να προκάλεσε βλάβη σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική.

Συνελήφθησαν μέλη πληρώματος φορτηγού πλοίου με την ονομασία Fitburg στη Φινλανδία, που θεωρήθηκε ύποπτο για πρόκληση βλάβης σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική, όπως ανακοίνωσε η φινλανδική αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, δεκατέσσερα μέλη του πληρώματος του πλοίου τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση.

Το πλοίο έπλεε υπό σημαία Αγίου Βικεντίου και Γρεναδίνων, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η φινλανδική ακτοφυλακή δήλωσε πως το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και σκόπευε να κατευθυνθεί προς τη Χάιφα του Ισραήλ.

