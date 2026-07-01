Φιντάν: «Στόχος της Άγκυρας η πλήρης ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Στρατηγικός στόχος της Τουρκίας η πλήρης ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επιδείξει ισχυρή βούληση προς αυτή την κατεύθυνση από την αρχή.

Ο Φιντάν αποκάλεσε ιδιαίτερα σημαντική τη χθεσινή επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία, επισημαίνοντας ότι η ταυτόχρονη παρουσία τριών Ευρωπαίων επιτρόπων και οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως ανέφερε, οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ αποκτούν δυναμική προς μια ολοένα και πιο εποικοδομητική κατεύθυνση, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις επαφές και τα εποικοδομητικά βήματα που καταγράφονται σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν ξεκινήσει ξανά οι διάλογοι υψηλού επιπέδου μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η επιστήμη, η έρευνα και η τεχνολογία.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει επανεκκινήσει σε μερικό βαθμό τις δραστηριότητές της στην Τουρκία.