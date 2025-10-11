Φαντασία να έχεις (και έχει χρήμα βεβαίως βεβαίως) και μπορείς να χαρείς και να γιορτάσεις το Halloween με τον καλύτερο τρόπο.
Όπως οι ιδιοκτήτες σπιτιού σε μια κοινότητα της Νότιας Καρολίνας. Ο στολισμός τους είναι τόσο πειστικός που έχει τρομοκρατήσει τους γείτονες.
Έφτασαν στο σημείο μάλιστα οι ιδιοκτήτες να τους παρακαλέσουν να σταματήσουν να καλούν την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.
Η εντυπωσιακή διακόσμηση τους για το Halloween, κάνει το σπίτι να φαίνεται σαν να έχει πάρει ολοσχερώς φωτιά.
Το ζευγάρι μάλιστα έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ που εξετάζει τι άλλη διακόσμηση μπορεί να κάνει ώστε να είναι εξίσου τρομακτική.
