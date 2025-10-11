Μενού

Το «φλεγόμενο» σπίτι που παίρνει πραγματικά Όσκαρ για το Halloween: Οι γείτονες καλούν την Πυροσβεστική

Η εντυπωσιακή διακόσμηση τους για το Halloween, κάνει το σπίτι να φαίνεται σαν να έχει πάρει ολοσχερώς φωτιά. 

«Φλεγόμενο» σπίτι στις ΗΠΑ
Φαντασία να έχεις (και έχει χρήμα βεβαίως βεβαίως) και μπορείς να χαρείς και να γιορτάσεις το Halloween με τον καλύτερο τρόπο. 

Όπως οι ιδιοκτήτες σπιτιού σε μια κοινότητα της Νότιας Καρολίνας. Ο στολισμός τους είναι τόσο πειστικός που έχει τρομοκρατήσει τους γείτονες. 

Έφτασαν στο σημείο μάλιστα οι ιδιοκτήτες να τους παρακαλέσουν να σταματήσουν να καλούν την Πυροσβεστική και την Αστυνομία.

Το ζευγάρι μάλιστα έχει ενθουσιαστεί τόσο πολύ που εξετάζει τι άλλη διακόσμηση μπορεί να κάνει ώστε να είναι εξίσου τρομακτική. 


 

