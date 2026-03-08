Φοβάστε τις σφήκες; Τώρα έγιναν και ραδιενεργές - Απίστευτη ανακάλυψη σε πυρηνικό εργοστάσιο των ΗΠΑ

Εργαζόμενοι εργοστασιακού χώρου στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, όπου κάποτε κατασκευάζονταν βασικά εξαρτήματα για πυρηνικές βόμβες, βρήκαν μια ραδιενεργή φωλιά με σφήκες, με τις αρχές να καθησυχάζουν σε πρώτο χρόνο πως δεν συνιστούν απειλή.

Σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, εργαζόμενοι που ελέγχουν τακτικά τα επίπεδα ακτινοβολίας στο Savannah River Site κοντά στο Άικεν βρήκαν μια σφηκοφωλιά στις 3 Ιουλίου σε έναν στύλο κοντά σε δεξαμενές, όπου αποθηκεύονται υγρά πυρηνικά απόβλητα.

Η σφηκοφωλιά είχε επίπεδο ακτινοβολίας 10 φορές υψηλότερο από το επιτρεπόμενο από τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς, σύμφωνα με τις Αρχές, όπως μεταφέρει ο Associated Press.

Ανησυχία για τις ραδιενεργές σφήκες

Οι εργαζόμενοι ψέκασαν τη φωλιά με εντομοκτόνο, την αφαίρεσαν και την απομάκρυναν ως ραδιενεργό απόβλητο. Δεν βρέθηκαν σφήκες, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η έκθεση αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαρροή από τις δεξαμενές αποβλήτων και ότι η φωλιά ήταν πιθανώς ραδιενεργή λόγω της «υφιστάμενης ραδιενεργού μόλυνσης» από την υπολειπόμενη ραδιενέργεια από την περίοδο που η εγκατάσταση λειτουργούσε πλήρως.

Η ομάδα παρακολούθησης του Savannah River Site Watch δήλωσε ότι η έκθεση ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, ελλιπής, καθώς δεν περιγράφει λεπτομερώς από πού προήλθε η μόλυνση, πώς οι σφήκες ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με αυτήν και την πιθανότητα να υπάρχει άλλη ραδιενεργή φωλιά, εάν υπάρχει διαρροή κάπου.

Η γνώση του τύπου της σφηκοφωλιάς θα μπορούσε επίσης να είναι κρίσιμη. Ορισμένες σφήκες φτιάχνουν τις φωλιές τους από χώμα, ενώ άλλες χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά, τα οποία θα μπορούσαν να υποδείξουν την προέλευση της μόλυνσης, έγραψε σε μήνυμα κειμένου ο Τομ Κλέμεντς, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας.