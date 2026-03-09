Ομόνοια: Άνδρας εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ με στυλιάρι - Είχε μαζί του και κουζινομάχαιρο

Ένας 65χρονος άνδρας εισέβαλε το πρωί της Δευτέρας (9/3) περίπου στις 08:40 στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Πειραιώς στην Ομόνοια κρατώντας στυλιάρι και ξεκίνησε να απειλεί τους υπαλλήλους.
Στα γραφεία δημιουργήθηκε αναστάτωση και στο σημείο έσπευσαν άμεσα σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον 65χρονο. Μάλιστα, σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε πως είχε στην κατοχή του και ένα κουζινομάχαιρο.
Σε βάρος του 65χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων και διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.
