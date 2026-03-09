Τα πλάνα της εγκυμονούσας Κατερίνας Καινούργιου να προσπαθεί να απολαύσει λίγες μπουκιές από ένα λαχταριστό τεράστιο σάντουιτς την ώρα των ζωδιακών προβλέψεων κατά τη διάρκεια της εκπομπής της περασμένης Παρασκευής 6/3 έγιναν viral και σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

Μεταξύ αστείου και σοβαρού δημοσιεύματα και ποστ αναρωτιούνταν για την «τύχη» του σκηνοθέτη Δημήτρη Σταματόπουλου μετά την επιμονή του να δείχνει και να ξαναδείχνει την Κατερίνα Καινούργιου να τρώει στον αέρα της «Super Κατερίνα».

Το πρωί της Δευτέρας η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε ότι οι συνεργάτες της την προσέχουν πολύ και εκθείασε τον σκηνοθέτη και φίλο της κλείνοντας τα στόματα στους κακεντρεχείς.

«Δημήτρη μου, καλημέρα. Στον σκηνοθέτη μου μιλάω, γιατί υπήρξαν και αμφιβολίες. Έγραφαν “τι θα ‘χει τραβήξει αυτός ο σκηνοθέτης;”. Δεν ντρέπεστε κάποιοι με αυτά που γράφετε; Πέρα από το ότι είναι από τους καλύτερους φίλους που έχω στη ζωή μου, είμαστε 20 χρόνια φίλοι, είναι και από τους καλύτερους σκηνοθέτες που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε τιμή μου που τον έχω. Μη γράφετε ασυναρτησίες», σχολίασε η μέλλουσα μητέρα.