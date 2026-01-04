Φόβοι για τη Γροιλανδία μετά την επιχείρηση Τραμπ στη Βενεζουέλα: To tweet που προκάλεσε τους Δανούς

Μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, πολλοί φοβούνται για μια αμερικανική κατάληψη της Γροιλανδίας.

Μόλις λίγες ώρες μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, η ακροδεξιά podcaster Κέιτι Μίλερ – σύζυγος του Στίβεν Μίλερ, ισχυρού αναπληρωτή αρχηγού προσωπικού του Τραμπ για την πολιτική – ανάρτησε στο X έναν χάρτη της Γροιλανδίας καλυμμένο με αστέρια και ρίγες της αμερικανικής σημαίας με τη λεζάντα: «Σύντομα».

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στο Atlantic την Κυριακή: «Πραγματικά χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως».

Η απειλή της Μίλερ να προσαρτήσει την πλούσια σε ορυκτά επικράτεια, η οποία ανήκει στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, προκάλεσε οργή στη Δανία και τη Γροιλανδία.

Δανία: Η απάντηση στις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς-Φρέντερικ Νίλσεν, χαρακτήρισε την ανάρτηση «ασέβεια». «Οι σχέσεις μεταξύ κρατών και λαών χτίζονται με αμοιβαίο σεβασμό και διεθνές δίκαιο – όχι με συμβολικές χειρονομίες που αγνοούν το καθεστώς και τα δικαιώματά μας», έγραψε στο X.

Ωστόσο πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει λόγος πανικού ούτε ανησυχίας. Η χώρα μας δεν είναι προς πώληση και το μέλλον μας δεν καθορίζεται από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα».

Η πρεσβευτής της Δανίας στις ΗΠΑ, Jesper Møller Sørensen, αναδημοσίευσε την πρόκληση της Μίλερ με μια «φιλική υπενθύμιση» για τις μακροχρόνιες αμυντικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

«Είμαστε στενοί σύμμαχοι και πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως τέτοιοι. Η ασφάλεια των ΗΠΑ είναι επίσης ασφάλεια της Γροιλανδίας και της Δανίας», είπε. «Το Βασίλειο της Δανίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται για την ασφάλεια στον Αρκτικό Κύκλο».

Ανέφερε ότι η Δανία αύξησε τις αμυντικές δαπάνες το 2025, δεσμεύοντας 13,7 δισ. δολάρια (£10,2 δισ.) «που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον Αρκτικό και τον Βόρειο Ατλαντικό. Διότι παίρνουμε σοβαρά την κοινή μας ασφάλεια».

Πρόσθεσε: «Και ναι, αναμένουμε πλήρη σεβασμό για την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας».