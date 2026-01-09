Φον ντερ Λάιεν: «Ιστορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur ανοίγει νέα εποχή συνεργασίας» - Στις 17 Ιανουαρίου η υπογραφή

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ–Mercosur, που ολοκληρώθηκε έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, θα υπογραφεί στις 17 Ιανουαρίου στην Παραγουάη, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την έγκριση της «ιστορικής» συμφωνίας, τονίζοντας ότι δημιουργεί τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, με πάνω από 700 εκατ. καταναλωτές.

Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι περίπου 60.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από χαμηλότερους δασμούς, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει ισχυρές δικλίδες ασφαλείας για τους αγρότες.

Παράλληλα, η EMPA και η Ενδιάμεση Εμπορική Συμφωνία ανοίγουν τον δρόμο για άμεση εφαρμογή εμπορικών δεσμεύσεων, επενδύσεων και πρόσβασης σε δημόσιους διαγωνισμούς στις χώρες της Mercosur.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε την έγκριση της συμφωνίας «νίκη του διαλόγου» και «ιστορική ημέρα για την πολυμέρεια», επισημαίνοντας τα οφέλη για τις εξαγωγές και τις επενδύσεις.