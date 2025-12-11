Μενού

Φον ντερ Λάιεν σε Πιερρακάκη: «Συγχαρητήρια για την εκλογή - Η σταθερότητα της Ευρωζώνης πιο σημαντική από ποτέ»

Το μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Παρέμβαση από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν | AP Photos
Τα «συγχαρητήρια» της έδωσε με τη σειρά της η  Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Ursula von der Leyen) στον Κυριάκο Πιερρακάκη αναρτώντας ένα κείμενο στο X. μετά την εκλογή του για την προεδρία του Eurogroup. 

«Συγχαρητήρια Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως πρόεδρος του Eurogroup.Σε ταραγμένους καιρούς, η σταθερότητα και η συνοχή της ευρωζώνης είναι πιο σημαντικές από ποτέ.

Θα συνεργαστούμε επίσης στενά για τον διεθνή ρόλο του ευρώ και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας».

 

