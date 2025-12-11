Φον ντερ Λάιεν σε Πιερρακάκη: «Συγχαρητήρια για την εκλογή - Η σταθερότητα της Ευρωζώνης πιο σημαντική από ποτέ»

Τα «συγχαρητήρια» της έδωσε με τη σειρά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Ursula von der Leyen) στον Κυριάκο Πιερρακάκη αναρτώντας ένα κείμενο στο X. μετά την εκλογή του για την προεδρία του Eurogroup.
«Συγχαρητήρια Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως πρόεδρος του Eurogroup.Σε ταραγμένους καιρούς, η σταθερότητα και η συνοχή της ευρωζώνης είναι πιο σημαντικές από ποτέ.
Θα συνεργαστούμε επίσης στενά για τον διεθνή ρόλο του ευρώ και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας».
