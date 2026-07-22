«Φωτιά» στην καρδιά της ρωσικής αγοράς: Γιατί η Ουκρανία έπληξε την «Amazon της Μόσχας»

Ένα νέο, κλιμακούμενο μέτωπο ανοίγει στη σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, καθώς το Κίεβο διευρύνει τις επιθέσεις του με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) βαθιά εντός του ρωσικού εδάφους, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την καρδιά της καταναλωτικής οικονομίας της χώρας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δηλώσεις της επικεφαλής και συνιδρύτριας της Wildberries, Τατιάνα Κιμ, ουκρανικά drones έπληξαν δύο ακόμη μεγάλες αποθήκες της εταιρείας στις περιοχές του Κρασνοντάρ και του Νεβινόμισκ στη νότια Ρωσία. Η Wildberries θεωρείται ο μεγαλύτερος παίκτης στο ρωσικό ηλεκτρονικό εμπόριο συχνά αποκαλούμενη ως η «Amazon της Ρωσίας»- και ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα.

Από τις τελευταίες επιθέσεις σημειώθηκαν τραυματισμοί και ξέσπασαν μεγάλες πυρκαγιές, με τον κυβερνήτη του Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, να κάνει λόγο για τουλάχιστον 10 τραυματίες. Για την κατάσβεση των μετώπων επιστρατεύθηκαν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και ελικόπτερα. Το πλήγμα αυτό ακολουθεί μια προηγούμενη πολύνεκρη επίθεση το Σάββατο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε οκτώ εργαζομένους της εταιρείας.



Today, the fourth and sixth largest Wildberries warehouses in Russia are still burning



The logistics centre in Krasnodar is the company’s key hub in southern Russia.



Russian businesses had barely begun to recover from multimillion-dollar losses — losses no one intends to… https://t.co/BWRGMyM1H4 pic.twitter.com/EC930YVN2U — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αιτιολογώντας τα χτυπήματα, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι εμπορικοί σταθμοί λειτουργούν ως κρίσιμοι κόμβοι logistics για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων με εξαρτήματα drones και λοιπό στρατιωτικό εξοπλισμό. Η τακτική αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Κιέβου να διαταράξει τις εφοδιαστικές αλυσίδες που στηρίζουν τον ρωσικό στρατό, αλλά και να μεταφέρει την αίσθηση του πολέμου στην καθημερινότητα των απλών Ρώσων πολιτών.

Στον αντίποδα, το Κρεμλίνο αρνείται κατηγορηματικά ότι οι εγκαταστάσεις της Wildberries χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Παράλληλα, η επικεφαλής της εταιρείας εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τις επιθέσεις εναντίον απλών εργαζομένων που «απλώς κάνουν τη δουλειά τους».



Ukrainian attack drones struck a second distribution center/warehouse for the Russian e-commerce giant Wildberries in Nevinnomyssk this morning, setting it ablaze.



Half of Wildberries largest 10 distribution centers have been destroyed in the last week. pic.twitter.com/7XPqEutsVu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 22, 2026

Αν και οι μετοχές της Wildberries δεν διαπραγματεύονται δημόσια, οι επιθέσεις προκάλεσαν άμεση αναστατωση στις αγορές. Η μετοχή της ανταγωνίστριας εταιρείας Ozon σημείωσε πτώση 4% στο Χρηματιστήριο της Μόσχας, καθώς εντάθηκαν οι φόβοι ότι οι υποδομές του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούν πλέον συστηματικό στόχο.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα πίεσης του κλάδου (AUREK) ζήτησε από τη ρωσική κυβέρνηση εξάμηνη φορολογική ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημίες. Το διακύβευμα για τη ρωσική οικονομία είναι μεγάλο, καθώς οι πωλήσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες αντιπροσωπεύουν περίπου το 8,5% του ΑΕΠ της χώρας, καταγράφοντας αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.