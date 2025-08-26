Φωτορεπόρτερ του Reuters έσκισε την κάρτα της για τις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα

Με έναν πολύ ηχηρό τρόπο παραιτήθηκε η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ (Valerie Zink) από το αγγλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, με αφορμή τις δολοφονίες -από το Ισραήλ- δημοσιογράφων στη Γάζα και το διπλό χτύπημα στο νοσοκομείο Νάσερ.

Πρόκειται για την Καναδή φωτογράφο Βάλερι Ζινκ, που εργαζόταν ως φωτορεπόρτερ του Reuters, η οποία έσπασε στα «δύο» τη δημοσιογραφική της ταυτότητα κατηγορώντας το πρακτορείο πως «παίζει ρόλο στη συστηματική δικαιολόγηση δολοφονιών 245 δημοσιογράφων στη Γάζα».

«Το χρωστάω στους συναδέλφους μου στην Παλαιστίνη» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η φωτορεπόρτερ, που ανακοίνωσε σήμερα τη διακοπή της συνεργασίας της με το πρακτορείο Reuters, με τη σχετική φωτογραφία να κάνει τον γύρο του διαδικύου.

Τι έγραψε η φωτορεπόρτερ του Reuters για τη Γάζα

Η Καναδή φωτογράφος Valerie Zink, που εργαζόταν ως φωτορεπόρτερ του Reuters, ανακοίνωσε σήμερα τη διακοπή της συνεργασίας της με το πρακτορείο, με μια φωτογραφία όπου η δημοσιογραφική της ταυτότητα φαίνεται κομμένη στα δύο, δηλώνοντας ότι η συνέχιση αυτής της σχέσης έχει καταστεί αδύνατη λόγω του ρόλου του Reuters στην δικαιολόγηση και διευκόλυνση της «συστηματικής δολοφονίας 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», οι πιο πρόσφατοι εκ των οποίων ήταν πέντε δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν χθες (25/8) στο Νοσοκομείο Νάσερ, συμπεριλαμβανομένου κι ενός εξωτερικού συνεργάτη του Reuters.

«Έχει καταστεί αδύνατο για μένα να διατηρήσω οποιαδήποτε σχέση με το Reuters, δεδομένου του ρόλου του στη διευκόλυνση της συστηματικής δολοφονίας 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», έγραψε η Zink την Τρίτη στην αμερικανική πλατφόρμα X.

Η Zink, η οποία εργάστηκε ως εξωτερική συνεργάτιδα του Reuters, με φωτογραφίες της να έχουν δημοσιευτεί σε μέσα, όπως οι New York Times και το Al Jazeera, άσκησε σφοδρή κριτική στο πρακτορείο για την κάλυψή του μετά τη δολοφονία του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου Anas al-Sharif και των συναδέλφων του στις 10 Αυγούστου.

Κατηγόρησε το Reuters ότι ενίσχυσε τον «εντελώς αβάσιμο ισχυρισμό» του Ισραήλ πως ο al-Sharif ήταν μέλος της Χαμάς, «έναν από τους αμέτρητους ψευδείς ισχυρισμούς που μέσα όπως το Reuters έχουν πιστά επαναλάβει και "νομιμοποιήσει"», όπως ανέφερε.

«Εκτίμησα τη δουλειά που έκανα με το Reuters τα τελευταία οκτώ χρόνια, αλλά πλέον δεν μπορώ να φοράω αυτήν τη δημοσιογραφική ταυτότητα χωρίς βαθιά ντροπή και θλίψη», πρόσθεσε η Zink.

Τόνισε, τέλος, ότι η προθυμία του Reuters να αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα δεν προστάτευσε ούτε τους ίδιους του τους εργαζομένους από τις ισραηλινές επιθέσεις.