French Montana: Αγωγή 1 εκατ. δολαρίων σε βάρος του για κλοπή πολυτελούς ρολογιού

Ο γνωστός ράπερ French Montana εμπλέκεται σε νέο σκάνδαλο που σχετίζεται με την κλοπή πολυτελούς ρολογιού, με αγωγή ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων να έχει κατατεθεί στο όνομά του.

Δύο Ελβετοί επιχειρηματίες, Τζάστο Ομπιάνγκ και Σαμίρ Γκάτο, κατέθεσαν αγωγή ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων εις βάρος του καλλιτέχνη, κατηγορώντας τον για δόλια ψευδή δήλωση και κλοπή πολυτελούς ρολογιού.

Το περιστατικό, όπως αναφέρεται στην αγωγή, έλαβε χώρα στην Αίγυπτο, όταν ο τραγουδιστής συναντήθηκε με τους δύο επιχειρηματίες και ζήτησε να δανειστεί ένα πολυτελές ρολόι αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων ενόψει της επικείμενης εμφάνισής του στην εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Προκειμένου να διασφαλίσει την επιστροφή του αντικειμένου, ο ράπερ φέρεται να έδωσε το δικό του ρολόι ως εγγύηση υποστηρίζοντας ότι είχε αντίστοιχη αξία. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, ο Montana δεν επέστρεψε ποτέ το δικό τους ρολόι, ενώ αυτό που άφησε ως εγγύηση αποδείχθηκε πλαστό, όπως αναφέρει το TMZ.

Οι δύο επιχειρηματίες ζητούν τώρα από τον Montana αποζημίωση αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων, κατηγορώντας τον για «αδικαιολόγητο πλουτισμό» και «αλλαγή χρήσης» του αντικειμένου.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του French Montana, Στιβ Χαντάντ, διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, λέγοντας πως ο πελάτης του είχε κάνει διαφορετική συμφωνία δηλαδή ότι έλαβε το ρολόι ως πληρωμή για διαφημιστικές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στην Αίγυπτο και όχι ως προσωρινό δάνειο.

Προς το παρόν, η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Montana να σχεδιάζει να καταθέσει και εκείνος αγωγή στους επιχειρηματίες και με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές των γεγονότων.

Το αποτέλεσμα της δικαστικής διαμάχης αναμένεται να κρίνει αν πρόκειται για παρεξήγηση ή για μια ακόμη υπόθεση απάτης που εμπλέκει διάσημο καλλιτέχνη.