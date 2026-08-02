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Φρίκη και αποτροπιασμός: Έκαψαν ζωντανή οικογένεια και απήγαγαν γυναίκες και παιδιά

Φρικτή επίθεση ενόπλων στη Νιγηρία με 12 νεκρούς. Έκαψαν ζωντανή μια εξαμελή οικογένεια και απήγαγαν γυναίκες και παιδιά.

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Αστυνομία στη Νιγηρία
Αστυνομία στη Νιγηρία | Shutterstock
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Ένοπλοι άνδρες σκότωσαν τουλάχιστον 12 άτομα και απήγαγαν γυναίκες και παιδιά κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης που πραγματοποίησαν σε χωριό της βορειοδυτικής πολιτείας Σοκότο της Νιγηρίας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Έξι μέλη μιας οικογένειας κάηκαν ζωντανοί, αφού οι επιτιθέμενοι έβαλαν φωτιά στο σπίτι τους, όπως δήλωσε ένας κάτοικος στο Reuters.

Οι ένοπλοι εισέβαλαν στο χωριό Λατζίνγκε γύρω στις 11 το βράδυ του Σαββάτου και συνέχισαν τις επιθέσεις εναντίον των κατοίκων μέχρι περίπου τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,η περιοχή έχει γίνει συχνά στόχος επιθέσεων από βαριά οπλισμένες συμμορίες, γνωστές ως «ληστές», οι οποίες πραγματοποιούν επιδρομές σε χωριά, απαγάγουν κατοίκους ζητώντας λύτρα και κλέβουν ζώα.

«Σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους, τραυμάτισαν άλλους τέσσερις, απήγαγαν γυναίκες και παιδιά, αφού πρώτα έκλεψαν μεγάλο αριθμό ζώων», δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ο κάτοικος Αουάλ Χασάν. Η αστυνομία διερευνά την επίθεση και θα δώσει περισσότερες πληροφορίες αργότερα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Σοκότο, Άχμεντ Ρουφάι. Η επίθεση σημειώθηκε μία εβδομάδα αφότου ένοπλοι ληστές σκότωσαν τουλάχιστον 24 αγρότες στη γειτονική πολιτεία Ζαμφάρα.

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