Φρίκη στη Σουηδία: Εξέδιδε τη σύζυγό του σε 120 άνδρες - Ο παραλληλισμός με την υπόθεση Πελικό

Εισαγγελέας στη Σουηδία απήγγειλε κατηγορίες σε έναν άνδρα τη Δευτέρα για μαστροπεία σε βάρος του, επίθεση και πολλαπλούς βιασμούς, αφού φέρεται να πούλησε τις σεξουαλικές υπηρεσίες της συζύγου του σε περισσότερους από 120 άνδρες.

Ο 62χρονος άνδρας συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου, αφού η σύζυγός του τον κατήγγειλε στην αστυνομία στη βόρεια Σουηδία, και έκτοτε κρατείται.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας επωφελούνταν οικονομικά επί χρόνια πιέζοντας τη σύζυγό του «να εκτελεί και να υποβάλλεται σε σεξουαλικές πράξεις».

Ο άνδρας κατηγορήθηκε ότι δημιουργούσε διαφημίσεις στο διαδίκτυο, κανόνιζε συναντήσεις, φρουρούσε και πίεζε τη γυναίκα να εκτελεί σεξουαλικές πράξεις στο διαδίκτυο, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους πελάτες.

Κατηγορήθηκε επίσης ότι ήταν βίαιος και την απειλούσε, εκμεταλλευόμενος τον φόβο της γι' αυτόν και εκμεταλλευόμενος τον εθισμό της στα ναρκωτικά, σε αυτό που ο εισαγγελέας χαρακτήρισε «αδίστακτη εκμετάλλευση».

Η εισαγγελέας Ίντα Ανερστέντ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Φεβρουάριο ότι περίπου 120 άτομα που ήταν ύποπτα για αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών είχαν ταυτοποιηθεί. Τα φερόμενα αδικήματα έλαβαν χώρα μεταξύ 11 Αυγούστου 2022 και 21 Οκτωβρίου 2025.

Εκτός από την προδοσία σε βάρος του, ο άνδρας —ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες— κατηγορείται επίσης για οκτώ βιασμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με πελάτη, τέσσερις απόπειρες βιασμού και τέσσερις επιθέσεις εναντίον της συζύγου του.

«Αυτή η γυναίκα έχει πέσει θύμα σοβαρών εγκλημάτων», δήλωσε στο AFP η δικηγόρος της, Σίλβια Ινγκολφσόντιρ. «Ελπίζει τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT, ο άνδρας ήταν υψηλόβαθμο μέλος της λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε επίσης ότι η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 13 Απριλίου.

Σουηδία: Παραλληλισμοί με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό

Όπως σημειώνει το euronews.com, η υπόθεση της Σουηδίας είναι πιθανό να συγκριθεί με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, που υπέστη επίσης πολλαπλούς βιασμούς.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πελικό ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον σύζυγό της Dominique και δεκάδες άλλους άνδρες ενώ ήταν αναίσθητη.

Επίσης υπήρχε οπτικό υλικό που κρατούσε ο άνδρας της στο διαδίκτυο, με τις εικόνες από τις αποτρόπαιες πράξεις βιασμού.