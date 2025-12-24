Φρίκη στην Πορτογαλία: Νεκρός 13χρονος - Του επιτέθηκε με μαχαίρι ο πρώην σύντροφος της μητέρας του

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός 13χρονου αγοριού από τη Βρετανία, στο εξοχικό του στην Πορτογαλία, μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το skynews.gr ο δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μητέρας του αγοριού, ο οποίος αργότερα φέρεται να αυτοκτόνησε. Η μητέρα βρέθηκε «με σημάδια ότι είχε δεθεί και είχε υποστεί βία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.

«Τόσο ο φερόμενος ως δράστης όσο και ο ανήλικος παρουσίαζαν πολλαπλά τραύματα που προκλήθηκαν από αιχμηρό όπλο, αλλά, παρά το γεγονός ότι τα ζωτικά σημεία ήταν ακόμη ανιχνεύσιμα, ο θάνατος διαπιστώθηκε στο σημείο του συμβάντος λίγα λεπτά αργότερα».

Η αστυνομία ανέφερε ότι η GNR (Εθνική Δημοκρατική Φρουρά) κλήθηκε μετά από συναγερμό για υποψία περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στην πόλη Tomar της κεντρικής Πορτογαλίας.

«Μέσα στο σπίτι υπήρχε έντονη μυρωδιά αερίου, η οποία, λίγα λεπτά αργότερα, προκάλεσε έκρηξη που τραυμάτισε έναν από τους αξιωματικούς της GNR», πρόσθεσε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

«Ο φερόμενος ως δράστης είχε ήδη εκτίσει ποινή φυλάκισης για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, ενώ η οικογένεια είχε επισημανθεί μετά από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφηκαν το 2022 και το 2023, καταλήγει η ανακοίνωση.