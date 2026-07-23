Φρίκη στις ΗΠΑ: Σκότωσε τον πατέρα του με ρόπαλο και έπεσε νεκρός από 18 σφαίρες αστυνομικού

Μια εφιαλτική υπόθεση που καταγράφηκε καρέ-καρέ από αστυνομική κάμερα σώματος συγκλονίζει στο Κονέκτικατ. Όπως αποκαλύπτει το Connecticut Insider, ένα πρωινό Κυριακής μετατράπηκε σε σκηνικό αδιανόητης βίας, όταν ο 38χρονος Ρόμπερτ Τζένκινς Γ' επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 69χρονο πατέρα του, Ρόμπερτ Τζένκινς Τζ., με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ στο γκαζόν του σπιτιού τους.

Η στιγμή της αστυνομικής επέμβασης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post, ο αστυνομικός Άντονι Οφιαέλι βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα φρικιαστικό θέαμα. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Κονέκτικατ, Έλιοτ Πρέσκοτ, ανέφερε στην προκαταρκτική του έκθεση πως ο 38χρονος χτυπούσε μανιακά στο κεφάλι τον πατέρα του, ο οποίος βρισκόταν ήδη πεσμένος και ακίνητος στο έδαφος.

Παρά τις επανειλημμένες εντολές του αστυνομικού να αφήσει το ρόπαλο, ο δράστης αρνήθηκε να συμμορφωθεί.

«Ο αστυνομικός διέταξε τον Τζένκινς Γ' να αφήσει κάτω το ρόπαλο τέσσερις φορές. Εκείνος δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε τα χτυπήματα. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός πυροβόλησε πολλαπλές φορές», σημειώνει ο Έλιοτ Πρέσκοτ.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε τουλάχιστον 18 φορές. Ο 38χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα στον κορμό και υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Όπως επιβεβαιώθηκε από τις ιατροδικαστικές αρχές, και οι δύο θάνατοι χαρακτηρίστηκαν ανθρωποκτονίες.

Η είδηση προκάλεσε ισχυρό σοκ στους κατοίκους της περιοχής. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο WTNH, ο γείτονας Ρέιμοντ Πρου εξέφρασε την έκπληξή του, περιγράφοντας την οικογένεια ως ευγενική και κοινωνική στην καθημερινότητά της.

Ωστόσο, μια διαφορετική πτυχή αποκάλυψε η γείτονας Κίρστεν Άντερσον στο δίκτυο WFSB, αναφέροντας πως ο 38χρονος είχε εκδηλώσει βίαια ξεσπάσματα στο παρελθόν. «Χρειαζόταν βοήθεια. Είχε χάσει πλήρως τον έλεγχο και η αστυνομία αναγκάστηκε να τον πυροβολήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο αστυνομικός αναμένεται να τεθεί σε διοικητική άδεια όσο η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ορίζει το πρωτόκολλο της πολιτείας.