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Φρίκη στις ΗΠΑ: Σκότωσε τον πατέρα του με ρόπαλο και έπεσε νεκρός από 18 σφαίρες αστυνομικού

Οικογενειακή τραγωδία στο Κονέκτικατ, όταν ένας 38χρονος σκοτώνει τον πατέρα του με ρόπαλο και πέφτει νεκρός από αστυνομικές σφαίρες.

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Αστυνομικός πυροβολεί
Αστυνομικός πυροβολεί | Youtube / @WFSB 3
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Μια εφιαλτική υπόθεση που καταγράφηκε καρέ-καρέ από αστυνομική κάμερα σώματος συγκλονίζει στο Κονέκτικατ. Όπως αποκαλύπτει το Connecticut Insider, ένα πρωινό Κυριακής μετατράπηκε σε σκηνικό αδιανόητης βίας, όταν ο 38χρονος Ρόμπερτ Τζένκινς Γ' επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 69χρονο πατέρα του, Ρόμπερτ Τζένκινς Τζ., με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ στο γκαζόν του σπιτιού τους.

Η στιγμή της αστυνομικής επέμβασης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post, ο αστυνομικός Άντονι Οφιαέλι βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα φρικιαστικό θέαμα. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Κονέκτικατ, Έλιοτ Πρέσκοτ, ανέφερε στην προκαταρκτική του έκθεση πως ο 38χρονος χτυπούσε μανιακά στο κεφάλι τον πατέρα του, ο οποίος βρισκόταν ήδη πεσμένος και ακίνητος στο έδαφος.

Παρά τις επανειλημμένες εντολές του αστυνομικού να αφήσει το ρόπαλο, ο δράστης αρνήθηκε να συμμορφωθεί.

«Ο αστυνομικός διέταξε τον Τζένκινς Γ' να αφήσει κάτω το ρόπαλο τέσσερις φορές. Εκείνος δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε τα χτυπήματα. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός πυροβόλησε πολλαπλές φορές», σημειώνει ο Έλιοτ Πρέσκοτ.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε τουλάχιστον 18 φορές. Ο 38χρονος τραυματίστηκε βαρύτατα στον κορμό και υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Όπως επιβεβαιώθηκε από τις ιατροδικαστικές αρχές, και οι δύο θάνατοι χαρακτηρίστηκαν ανθρωποκτονίες.

Η είδηση προκάλεσε ισχυρό σοκ στους κατοίκους της περιοχής. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο WTNH, ο γείτονας Ρέιμοντ Πρου εξέφρασε την έκπληξή του, περιγράφοντας την οικογένεια ως ευγενική και κοινωνική στην καθημερινότητά της.

Ωστόσο, μια διαφορετική πτυχή αποκάλυψε η γείτονας Κίρστεν Άντερσον στο δίκτυο WFSB, αναφέροντας πως ο 38χρονος είχε εκδηλώσει βίαια ξεσπάσματα στο παρελθόν. «Χρειαζόταν βοήθεια. Είχε χάσει πλήρως τον έλεγχο και η αστυνομία αναγκάστηκε να τον πυροβολήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο αστυνομικός αναμένεται να τεθεί σε διοικητική άδεια όσο η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως ορίζει το πρωτόκολλο της πολιτείας.

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