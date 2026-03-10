Φρουροί της Επανάστασης: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

Οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι αυτοί «θα αποφασίσουν το τέλος του πολέμου» στη Μέση Ανατολή, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε ότι η ένοπλη σύρραξη θα «τελειώσει σύντομα».

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», είπε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με ανακοινωθέν που αναμεταδόθηκε από ιρανικά ΜΜΕ. «Η εξίσωση και το μελλοντικό καθεστώς της περιοχής βρίσκεται πλέον στα χέρια των ενόπλων μας δυνάμεων. Δεν είναι οι αμερικανικές (ένοπλες) δυνάμεις αυτές που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξελέγη ανώτατος ηγέτης του Ιράν - διαδεχόμενος έτσι τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα ανάλογα προβλήματα για τη χώρα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Φλόριντα.

Όταν ρωτήθηκε αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αποτελεί στόχο, ο Τραμπ απάντησε πως θα ήταν «ακατάλληλο» να το πει αυτό.