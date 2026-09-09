Φρουροί της Επανάστασης: Ομοβροντία πυραύλων κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Αζράκ, στην Ιορδανία, σε αντίποινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που διεξήγαγε ο στρατός των ΗΠΑ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Στο πλαίσιο (...) επιχείρησης για να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος, εγκαταστάσεις συντήρησης και επιδιόρθωσης, ζώνες προετοιμασίας και ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών, χτυπήθηκαν, καταφέρνοντας βαριές ζημιές» στον «εχθρό», ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Αναχαιτίσαμε 18 από τους 20 πυραύλους»

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν 18 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ οι υπόλοιποι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

«Το χασεμιτικό βασίλειο της Ιορδανίας υπέστη, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, επίθεση με πυραύλους προερχόμενη από την ιρανική επικράτεια», σύμφωνα με ανακοινωθέν του επιτελείου. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν επιτυχώς 18 από αυτούς, ενώ δυο πύραυλοι κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές», προστίθεται στο κείμενο.