Φρουροί της Επανάστασης: Σε ποιους υπόσχονται ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεμήνυσαν σήμερα πως όποιες αραβικές ή ευρωπαϊκές χώρες απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα αποκτήσουν το δικαίωμα για διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε χθες Δευτέρα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, την οποία πυροδότησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Όρμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Μπαράζ επιθέσεων κατά έξι στρατιωτικών βάσεων στο Ιράν

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας μπαράζ επιθέσεων κατά έξι αεροπορικών βάσεων στο Ιράν οι οποίες χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τον στρατό, για τον «εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση» των συμμάχων της Τεχεράνης, όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ή οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

«Τη χθεσινή νύχτα, μπαράζ επιθέσεων κατά έξι μεγάλων αεροπορικών βάσεων στο Ιράν πραγματοποιήθηκε με επιτυχία», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση. Οι βάσεις «χρησιμοποιούνταν» από την Τεχεράνη «για τον εξοπλισμό και τη χρηματοδότηση εντολοδόχων ομάδων σε όλη τη Μέση Ανατολή, κυρίως της Χεζμπολάχ, της (παλαιστινιακή) Χαμάς και του καθεστώτος Χούθι», πρόσθεσε.

Εξαιτίας των πληγμάτων αυτών, «πολλά αεροπλάνα καταστράφηκαν, εκ των οποίων αεροσκάφη της Δύναμης αλ Κοντς, της πτέρυγας που είναι υπεύθυνη για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό των Φρουρών της Επανάστασης, όπως και μαχητικά ελικόπτερα».