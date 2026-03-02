Φρουροί της Επανάστασης: «Θα χτυπήσουμε όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει τα Στενά του Ορμούζ»

Κορυφαίος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν τόνισε σήμερα πως οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν επίθεση εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για την πιο σαφή απειλή από την Τεχεράνη αφότου οι ιρανικές αρχές ενημέρωσαν το Σάββατο ότι κλείνουν το Στενό του Ορμούζ – μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ιράν και του σουλτανάτου του Ομάν, απ’ όπου περνά περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Εάν οποιοιδήποτε επιχειρήσουν να περάσουν, οι ήρωες των Φρουρών της Επανάστασης και το Πολεμικό Ναυτικό θα βάλουν φωτιά σε αυτά τα πλοία», δήλωσε ο στρατηγός Εμπραχίμ Τζαμπαρί σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Η θαλάσσια οδός συνδέει τις χώρες της Μέσης Ανατολής με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.