Φρουροί της Επανάστασης: «Θα χτυπήσουμε τάνκερ του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν»

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, προειδοποίησαν ότι θα «στοχοποιήσουν» πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, καλώντας τα πληρώματά τους να «τα εγκαταλείψουν αμέσως», με ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Υπό το φως των εγκλημάτων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού, ο οποίος στοχοποίησε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, προειδοποιούμε τα πληρώματα όλων των τάνκερ σε λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, (χωρών) που φιλοξενούν αυτούς τους τρομοκράτες και είναι συνεργοί στις σατανικές ενέργειές τους, να τα εγκαταλείψουν αμέσως, είτε είναι αγκυροβολημένα ή σε λιμάνια, διότι θα γίνουν στόχοι», διεμήνυσε το ναυτικό των Φρουρών στην ανακοίνωση που αναμετέδωσε το πρακτορείο.