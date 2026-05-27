FT: Άδειο το ταμείο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» που δημιούργησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ για να επιβλέψει τη διακυβέρνηση και την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, παρά τις δεσμεύσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν από διάφορες χώρες, αναφέρουν οι Financial Times.

Μήνες μετά τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης, του οποίου θα προΐσταται ο ίδιος ο Τραμπ ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, το διεθνές ταμείο που δημιουργήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα για να χρηματοδοτήσει τα έργα ανοικοδόμησης στη Γάζα παραμένει άδειο, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται τέσσερις πηγές οι οποίες έχουν γνώση της υπόθεσης.

Όταν ο Τραμπ εγκαινίασε το Συμβούλιο Ειρήνης στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ανακοίνωσε τεράστιες οικονομικές δεσμεύσεις από διάφορα κράτη. Αρχικά οι χώρες μέλη του Συμβουλίου δεσμεύθηκαν από κοινού να προσφέρουν 7 δισεκ. δολάρια για τη Γάζα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δισεκ. δολάρια άμεση χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο επίσημος οικονομικός μηχανισμός τον οποίο διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα και έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει λάβει χρήματα από τις δωρήτριες χώρες.

Αντιθέτως, το Συμβούλιο τοποθετεί όσα χρήματα συγκεντρώνει από δωρεές απευθείας σε έναν λογαριασμό στην τράπεζα JPMorgan, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Και «δεν υπάρχει ανεξάρτητος μηχανισμός διαφάνειας», αναφέρουν οι FT.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι προκειμένου μια χώρα να λάβει μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ειρήνης, πρέπει να καταβάλει ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Ωστόσο οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αποφεύγουν αυτό το φόρουμ, το οποίο δίνει σημαντικό βάρος στους ιστορικούς εταίρους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στους ιδεολογικούς συμμάχους του Τραμπ και στις μικρές χώρες που επιθυμούν να τραβήξουν την προσοχή του.

Πρόσφατα ο πρόεδρος της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο απέκλεισε το ενδεχόμενο η χώρα του να καταβάλει το τέλος του δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Εξάλλου και οι περισσότερες από τις δεσμεύσεις πολλών δισεκατομμυρίων που έκαναν πλούσιες χώρες του Κόλπου, όπως το Κατάρ, το Κουβέιτ και η Σαουδική Αραβίας, δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι ξένοι δωρητές διστάζουν να προσφέρουν χρήματα την ώρα που η πολιτική και στρατιωτική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει ρευστή.

Αν και το ταμείο ανοικοδόμησης παραμένει άδειο, μικρότερες δωρεές επιτρέπουν στο Συμβούλιο να καλύψει έξοδα, όπως αυτά για το γραφείο του ύπατου εκπροσώπου, Νικολάι Μλαντένοφ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεσμεύθηκαν επίσης να διαθέσουν 100 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση μιας νέας αστυνομικής δύναμης στη Γάζα, αλλά τα κεφάλαια έχουν παγώσει.

Τον Απρίλιο ο ΟΗΕ και η ΕΕ εκτίμησαν σε 61,3 δισεκ. ευρώ τα χρήματα που απαιτούνται για την ανοικοδόμηση της Γάζας τα επόμενα 10 χρόνια, σε μια έκθεση που καταρτίστηκε σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Από την πλευρά του ο Μλαντένοφ προειδοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα για τον κίνδυνο το τρέχον «στάτους κβο», που βασίζεται σε μια εύθραυστη εκεχειρία σε έναν διχασμένο και κατεστραμμένο θύλακα, να γίνει «μόνιμο».

