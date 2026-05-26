Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ φοβάται τόσο τη σάτιρα;

Είναι άξιο απορίας το γεγονός ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και αυτοπαρουσιάζεται ως παντοδύναμος, δείχνει σχεδόν απροκάλυπτα πόσο φοβάται τη σάτρια.

Με συνοπτικές διαδικασίες, σβήνει - ή μάλλον θέλει να σβήνει - από τον χάρτη, όποιον λέει κάτι δημόσια εναντίον του. Και παρόλο που αυτό, αγγίζει τα όρια της λογοκρισίας και απωθεί ταυτόχρονα και ένα κομμάτι της κοινής γνώμης, συνεχίζει να το κάνει.

Η πρώτη σφαλιάρα, ήρθε με τον Τζίμι Κίμελ, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος απαίτησε να απολυθεί από το ABC. Βέβαια, ο επί 23 χρόνια παρουσιαστής του Jimmy Kimmel Live, ο οποίος όμως επέστρεψε με πανηγυρική υποδοχή.

Tην προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε και το τέλος του «The Late Show» με τον Στίβεν Κόλμπερτ. Αν και ο λόγος που επικαλείται το CBS είναι ότι η ακύρωση είναι μια «αμιγώς οικονομική απόφαση, εν μέσω ενός δύσκολου περιβάλλοντος στον χώρο των βραδινών εκπομπών», θαυμαστές και οι φίλοι του παρουσιαστή υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για αντίποινα λόγω της συνεχούς κριτικής του προς τον Πρόεδρο Τραμπ και την κυβέρνησή του.

«Ο Κόλμπερτ τελείωσε επιτέλους με το CBS. Είναι απίστευτο που άντεξε τόσο καιρό! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από το δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον τελείως ηλίθιο. Ευτυχώς που έφυγε επιτέλους!», ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον πολιτικό πολιστισμό που τον διακατέχει.

Γιατί ο Τραμπ φοβάται την τηλεόραση

Οριακά, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορήθηκε για πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάιν, μια υπόθεση που συνοδεύεται από βαριές σκιές σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, οι αντιδράσεις του ήταν ηπιότερες από εκείνες που προκάλεσαν τα σχόλια παρουσιαστών ψυχαγωγίας των late night shows.

Γιατί όμως τον νοιάζει τόσο πολύ και βγαίνει εκτός εαυτού; Ίσως γιατί, σε μια κοινωνία τόσο μαζικοποιημένη όσο αυτή των ΗΠΑ, γνωρίζει καλά, ότι παρόλο που η δύναμή του βασίζεται στις μάζες,οι ίδιες οι μάζες μπορούν να στραφούν εναντίον του και κατά βάθος τις φοβάται πολύ.

Περίπου 6,26 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το Jimmy Kimmel Live! εκείνη την Τρίτη που επέστρεψε.

Και ο Στίβεν Κόλμπερτ κατέγραψε 2,53 εκατομμύρια τηλεθεατές σε πρόσφατη εκπομπή.

Το αμερικάνικο κοινό, είτε είναι φιλοτραμπικό είτε όχι, σίγουρα λατρεύει την τηλεόραση. Λατρεύει - σχεδόν κυριολεκτικά - τις τηλεοπτικές περσόνες, περνάει καλά με αυτές, ταυτίζεται μαζί τους και κατ' επέκταση τους δίνει δύναμη.

Ακόμα και αν τα σκάνδαλα και οι πολιτικές πρακτικές του Αμερικανού προέδρου, δεν συγκινούν τους ψηφοφόρους του, ανοίγουν τα αφτιά τους, όταν αυτές εκφράζονται μέσω προϊόντων μαζικής ψυχαγωγίας.

Και αυτό είναι που «καίει» τον Τραμπ. Όχι η πολιτική κριτική, αλλά τη στιγμή που η σάτιρα γίνεται κοινό βίωμα.