FT: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στα γραφεία της Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Έφοδο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποίησε η βελγική αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενες παρατυπίες στην πώληση ακινήτων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το μεσημέρι της Πέμπτης (12/02).
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, το πρωί της ίδιας ημέρας διενεργήθηκαν έρευνες σε διάφορα γραφεία της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, μεταξύ των οποίων και στο τμήμα προϋπολογισμού.
Η υπόθεση αφορά πωλήσεις ακινήτων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν κατά τη θητεία της προηγούμενης Επιτροπής, όταν επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν. Ο Χαν είχε την ευθύνη διαχείρισης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ύψους 1 τρισ. ευρώ έως το 2024, ενώ μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ανέλαβε καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την Κύπρο.
Την έρευνα διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αγοράστηκαν το 2024 από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM, έναντι 900 εκατ. ευρώ. Την περίοδο εκείνη, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η διαδικασία πώλησης πραγματοποιήθηκε μέσω διαγωνισμού, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.
«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο έρευνας», δήλωσε η εκπρόσωπος της EPPO, Τίν Χολεβότ, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να δοθεί περαιτέρω πληροφόρηση ώστε να μη διακυβευθεί η πορεία και η έκβαση της έρευνας.
Η OLAF, αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία, αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Από την πλευρά τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η SFPIM και ο Γιοχάνες Χαν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για δήλωση.
