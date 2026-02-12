Μενού

FT: Έφοδος της βελγικής αστυνομίας στα γραφεία της Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Αποκάλυψη των Financial Times για έφοδο της βελγικής αστυνομίας, στο πλαίσιο έρευνας της Κομισιόν, για παρατυπίες στην πώληση ακινήτων της ΕΕ.

komision.jpg
Το κτίριο της Κομισιόν. | Shutterstock
Έφοδο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποίησε η βελγική αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενες παρατυπίες στην πώληση ακινήτων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times το μεσημέρι της Πέμπτης (12/02).

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, επικαλούμενη δύο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, το πρωί της ίδιας ημέρας διενεργήθηκαν έρευνες σε διάφορα γραφεία της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, μεταξύ των οποίων και στο τμήμα προϋπολογισμού.

Η υπόθεση αφορά πωλήσεις ακινήτων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκαν κατά τη θητεία της προηγούμενης Επιτροπής, όταν επίτροπος Προϋπολογισμού ήταν ο Γιοχάνες Χαν. Ο Χαν είχε την ευθύνη διαχείρισης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ύψους 1 τρισ. ευρώ έως το 2024, ενώ μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ανέλαβε καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την Κύπρο.

Την έρευνα διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και αφορά 23 κτίρια που αγοράστηκαν το 2024 από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο SFPIM, έναντι 900 εκατ. ευρώ. Την περίοδο εκείνη, η Επιτροπή είχε δηλώσει ότι η διαδικασία πώλησης πραγματοποιήθηκε μέσω διαγωνισμού, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση συλλογής αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο έρευνας», δήλωσε η εκπρόσωπος της EPPO, Τίν Χολεβότ, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να δοθεί περαιτέρω πληροφόρηση ώστε να μη διακυβευθεί η πορεία και η έκβαση της έρευνας.

Η OLAF, αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και η βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία, αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Από την πλευρά τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η SFPIM και ο Γιοχάνες Χαν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για δήλωση.

