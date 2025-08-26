Οι ΗΠΑ δηλώνουν έτοιμες να παρέχουν πληροφορίες και εποπτεία πεδίου μάχης σε οποιοδήποτε δυτικό σχέδιο ασφάλειας για τη μεταπολεμική Ουκρανία και να συμμετάσχουν σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα αεροπορικής άμυνας για τη χώρα, σύμφωνα με ευρωπαίους και ουκρανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, o πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Αμερική θα συμμετάσχει στον «συντονισμό» των εγγυήσεων ασφάλειας για τη μεταπολεμική Ουκρανία, κάτι που έχει ζητήσει το Κίεβο για να αποτρέψει μελλοντική επίθεση από τη Ρωσία μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν έκτοτε δηλώσει στους Ευρωπαίους ομολόγους τους σε πολλαπλές συζητήσεις ότι η Ουάσιγκτον θα είναι έτοιμη να συνεισφέρει «στρατηγικούς παράγοντες», συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), διοίκησης και ελέγχου και μέσων αεροπορικής άμυνας, προκειμένου να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επέμβαση στο έδαφος, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, όπως ανέφεραν στη Financial Times.

Αδύνατη η προστασία της Ουκρανίας χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ

Μια λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων», με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τη μεταπολεμική Ουκρανία από οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί ιδιωτικά ότι η όποια αποστολή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ για την ενεργοποίηση, την εποπτεία και την προστασία των ευρωπαϊκών στρατευμάτων.

Η Ουάσιγκτον προμηθεύει ήδη την Ουκρανία με πυραύλους αεράμυνας Patriot, αλλά η μεταπολεμική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αεροσκάφη, υλικοτεχνική υποστήριξη και ραντάρ εδάφους των ΗΠΑ που θα υποστηρίζουν και θα ενεργοποιούν μια ευρωπαϊκή ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και μία αεροπορική ασπίδα για τη χώρα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας, οι κατά πολύ ανώτερες δυνατότητες των ΗΠΑ σε θέματα πληροφοριών, επιτήρησης και διοίκησης και ελέγχου θα επέτρεπαν την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός μέσω δορυφόρου και τον αποτελεσματικό συντονισμό των δυτικών δυνάμεων στη χώρα.

Η πρόταση των ΗΠΑ, που εκφράστηκε σε μια σειρά συναντήσεων μεταξύ αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας και στρατιωτικών ηγετών από τις ΗΠΑ και τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες ημέρες, εξαρτάται από τη δέσμευση των Ευρωπαίων να αναπτύξουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, προειδοποίησαν οι αξιωματούχοι.

Η προσφορά αυτή θα μπορούσε ακόμη να ανακληθεί, ανέφεραν. Ωστόσο, αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στη στάση της κυβέρνησης Τραμπ - η οποία νωρίτερα φέτος απέκλεισε οποιαδήποτε συμμετοχή των ΗΠΑ στην προστασία της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο - και έχει ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους που έχουν περάσει μήνες πιέζοντας την Ουάσινγκτον να προσφέρει μεγαλύτερη υποστήριξη στο Κίεβο.

Ο Τραμπ έχει πιέσει τις δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν πολύ μακριά σε βασικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος των εδαφών μετά τον πόλεμο και οι εγγυήσεις ασφάλειας.

«Όχι» από ΗΠΑ για αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, επιμένει ότι οποιεσδήποτε τέτοιες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τη Ρωσία, κάτι που είναι απαράδεκτο για την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ παραμένουν αντίθετες στην αποστολή δικών τους στρατευμάτων στην Ουκρανία, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι. Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά οποιαδήποτε συμμετοχή σε μεταπολεμικές εγγυήσεις, φοβούμενοι ότι αυτό θα σύρει

Το Πεντάγωνο παρέπεμψε στο Λευκό Οίκο και σε δήλωση του Τραμπ τη Δευτέρα σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας, αλλά δήλωσε ότι τα μέτρα που ανέφερε η FT «είναι προ-αποφασιστικά και το Υπουργείο Άμυνας δεν θα σχολιάσει προ-αποφασιστικά θέματα».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας του συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για τη διοργάνωση μιας διμερούς συνάντησης [μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι] με στόχο να σταματήσουν οι δολοφονίες και να τερματιστεί ο πόλεμος».

Πρόσθεσαν δε ότι «δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε αυτά τα θέματα δημοσίως».

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «δεν έχουμε καν συζητήσει τις λεπτομέρειες» των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία. «Θα συμμετάσχουμε από τη σκοπιά της υποστήριξης. Θα τους βοηθήσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε στο Fox News ότι οι ΗΠΑ είναι «πρόθυμες να βοηθήσουν» μια ευρωπαϊκή δύναμη «ειδικά, πιθανώς, από αέρος».

Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την προστασία της Ουκρανίας

Οι δυτικές πρωτεύουσες έχουν σκιαγραφήσει ένα πρόχειρο σχέδιο που θα περιλαμβάνει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, η οποία ενδεχομένως θα περιπολείται από ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις τρίτης χώρας που θα συμφωνηθεί από την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Μια πολύ πιο ισχυρή μεθόριος πίσω από αυτή θα υπερασπίζεται από ουκρανικά στρατεύματα οπλισμένα και εκπαιδευμένα από στρατούς του ΝΑΤΟ, δήλωσαν τρεις από τους αξιωματούχους.

Μια ευρωπαϊκή δύναμη αποτροπής θα σταθμεύει βαθύτερα στην Ουκρανία ως τρίτη γραμμή άμυνας, με αμερικανικά μέσα να την υποστηρίζουν από τα μετόπισθεν.

Αλλά ακόμη και με την πιθανή υποστήριξη των ΗΠΑ, το κοινό και οι πολιτικοί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν νευρικοί για την πιθανή αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Τα περιορισμένα αποτελέσματα της ειρηνευτικής πρωτοβουλίας του Τραμπ

Η ειρηνευτική πρωτοβουλία του Τραμπ έχει μέχρι στιγμής επιτύχει περιορισμένα αποτελέσματα. Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Τραμπ να συναντηθεί ο Πούτιν με τον Ζελένσκι για να συζητήσουν την ειρήνη, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει σε μαξιμαλιστικές απαιτήσεις - μεταξύ άλλων και σε θέματα εδαφικής κυριαρχίας - που θα ξεπερνούσαν τα όρια της Ουκραν

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Paula Pinho, δήλωσε την Τρίτη: «Μετά τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα... ένα από τα συμπεράσματα ήταν να ανατεθεί στους συμβούλους εθνικής ασφάλειας να εξετάσουν πώς θα μπορούσαν να μοιάζουν συγκεκριμένα οι εγγυήσεις ασφάλειας. Σύντομα θα ακούσουμε από την ομάδα αυτή... τι θα προταθεί».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η στρατιωτική ηγεσία τον ενημέρωσε «σχετικά με τη συνεργασία με όλους τους εταίρους της συμμαχίας των προθύμων». «Ο ρυθμός των εργασιών πρέπει να επιταχυνθεί», είπε και τόνισε: «Η αμυντική συνιστώσα των εγγυήσεων ασφάλειας πρέπει να διευκρινιστεί λεπτομερώς στο εγγύς μέλλον».