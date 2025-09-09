Γαβριήλ Κατωπόδης: Ο Έλληνας πολιτικός που θριάμβευσε στις περιφερειακές εκλογές του Μπουένος Άιρες

Ήττα υπέστη το κόμμα του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, στις περιφερειακές εκλογές του Μπουένος Άιρες, και ένας εκ των αντιπάλων του που σάρωσαν στην κάλπη, ήταν ο Έλληνας υποψήφιος Γαβριήλ Κατωπόδης.

Υπενθυμίζεται ότι, η Αργεντινή θα προσέλθει στις κάλπες στα τέλη Οκτωβρίου για τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου, οι οποίες θα αποτελέσουν μια ακόμη κρίσιμη δοκιμασία για τον ακροδεξιό Μιλέι.

Μάλιστα, το Κογκρέσο κυριαρχείται ήδη από κόμματα της αντιπολίτευσης και η ήττα στο Μπουένος Άιρες αποτελεί σημαντικό πλήγμα στις ελπίδες του Μιλέι να επεκτείνει την επιρροή του.

Αναφορικά με τις εκλογές της Κυριακής, οι κύριοι υποψήφιοι της Πρώτης Εκλογικής Περιφέρειας ήταν ο Γαβριήλ Κατωπόδης, η Malena Galmarini, Mario Ishii και Mónica Macha. Στο εσωτερικό της επαρχίας υποψήφιοι είναι η Fernanda Raverta, από την Ατλαντική Ακτή (Πέμπτη Περιφέρεια), ο Diego Videla (Τέταρτη) και η María Luis Laurini.

«Σήμερα η επαρχία του Μπουένος Άιρες έβαλε φρένο στον Milei. Ήθελαν να επιβάλουν μια χώρα χωρισμένη στα δύο και πολύ άδικη. Σήμερα αυτό το σχέδιο τελειώνει.

Ο λαός του Μπουένος Άιρες είπε όχι σε αυτό το μοντέλο προσαρμογής που απαιτεί τεράστια θυσία χωρίς αποτελέσματα», δήλωσε ο Γαβριήλ Κατωπόδης μέσω ανάρητσης στο Instagram, μετά τη νίκη στις περιφερειακές εκλογές.

Γαβριήλ Κατωπόδης: Ποιος είναι ο Έλληνας πολιτικός

Ο Γαβριήλ Κατωπόδης γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου του 1967 και η οικογένεια του έχει ελληνικές ρίζες και μάλιστα από τη Λευκάδα. Είναι Αργεντινός δικηγόρος και πολιτικός, ο οποίος υπηρέτησε ως Υπουργός Δημοσίων Έργων της χώρας από το 2019 έως το 2023, στο υπουργικό συμβούλιο του Προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες.

Από το 2011 έως το 2019, ο Κατωπόδης ήταν δήμαρχος του General San Martín, ενός κόμματος στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Μπουένος Άιρες.

Από το 2023, υπηρετεί ως υπουργός Δημοσίων Έργων της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, υπό τον κυβερνήτη Άξελ Κισίλοφ.

Πηγή: noticiasdelacalle.com